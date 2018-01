Detienen a líder opositor ruso durante protestas

Moscú— El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido por la fuerza el domingo mientras se dirigía a una manifestación en Moscú que formaba parte de un día de protestas en todo Rusia.Navalny, el oponente más prominente del presidente Vladimir Putin, organizó las protestas para pedir un boicot de las elecciones presidenciales programadas para el 18 de marzo, en las que Putin es favorito para ganar un cuarto mandato.Al activista anticorrupción se le negó el permiso para postularse como candidato presidencial debido a una condena por malversación en un caso que parsa muchos tiene motivos políticos.Las protestas del domingo reunieron a multitudes a lo largo del extenso territorio, a pesar de las bajas temperaturas. El sitio web de Navalny mostró a un pequeño grupo de manifestantes en el remoto poblado de Yakutsk, donde la temperatura era de -45 grados Celsius.Una multitud, que la policía estimó era de unas mil personas, se juntó en la Plaza Pushkin en Moscú y algunas personas sostenían unos carteles en los que se leyó: "Nos han robado las elecciones" y "Elecciones sin Navalny son falsas".Navalny fue detenido mientras caminaba por una calle principal hacia la manifestación. Un video publicado en su canal de YouTube mostró cuando el líder opositor forcejeó con la policía y el momento en el que los agentes lo tiraron al suelo y lo metieron a un autobús. Pidió a los manifestantes continuar con las marchas a pesar de su arresto."Me han detenido. Esto no significa nada", publicó en Twitter. "Ustedes no salieron a las calles por mí, sino por su futuro".Horas antes, la policía registró la sede de campaña en Moscú de Navalny, donde hay un estudio para transmisiones en vivo. Un locutor en el video indicó que las autoridades parecieron haber utilizado herramientas para tratar de acceder al estudio de grabación.Los presentadores dijeron que la policía les indicó que habían ido a las oficinas por una supuesta amenaza de bomba.Uno de ellos, Dmitri Nizovtsev, fue arrestado por la policía durante la redada, de acuerdo con un video que fue transmitido por la sede. El coordinador en Moscú de Navalny, Nikolai Lyaskin, también fue detenido el domingo, según la agencia de noticias Interfax.Se reportaron manifestaciones en todo el país. Los informes de los medios de comunicación locales señalaron que alrededor de mil simpatizantes de Navalny salieron a las calles de San Petersburgo para protestar.El grupo OVD-Info, el cual monitorea los arrestos políticos, reportó que decenas de manifestantes fueron detenidos durante marchas en ciudades como Murmansk, Ufa y Kemerovo.Varios cientos de manifestantes se reunieron en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Pacífico, para quejarse tanto del gobierno de Putin como de la exclusión de Navalny de las elecciones presidenciales del 18 de marzo."Nos quitaron esas elecciones, nos quitaron los votos. A nuestro candidato no se le permitió postularse", indicó el manifestante Dmitri Kutyaev de Vladivostok.Navalny saltó a la fama con informes detallados sobre la corrupción entre los principales funcionarios rusos, los cuales popularizó en las redes sociales para eludir el control estatal de los canales de televisión.El año pasado, convocó dos manifestaciones que reunieron a las personas en todo el país, como una forma de responder a aquellos críticos que dicen que Navalny solo atrae a un segmento estrecho de rusos acaudalados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.