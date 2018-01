Sao Paulo— Un tiroteo en un club nocturno de Fortaleza, en el noreste de Brasil, dejó al menos 14 muertos en la madrugada de ayer, informó la agencia AFP.Autoridades mencionan a un presunto ajuste de cuentas entre narcotraficantes como causa de la matanza, publicó AFP.“Podemos confirmar 14 muertos, sabiendo que algunas personas se encuentran aún en estado grave en el hospital”, dijo en una conferencia de prensa André Costa, secretario de seguridad del estado de Ceará, cuya capital es Fortaleza, sin precisar el número exacto de heridos.De estas 14 víctimas, siete fueron identificadas por las autoridades: tres hombres, dos mujeres y dos adolescentes. El periódico local O Povo dijo que ocho mujeres y seis hombres fueron asesinados.Las fuerzas de seguridad ya han detenido a un presunto responsable del tiroteo, según un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social.Un portavoz del Institut José Frota, principal hospital de la ciudad, explicó a la AFP que seis personas ingresaron en urgencias, entre ellas un niño de 12 años, y que 10 heridos menos graves están en otros centros de salud.Según el sitio del diario regional Diario do Nordeste, que cita a una fuente policial anónima, se maneja la hipótesis de que el ataque respondió a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, concretamente entre una banda local, los Guardioes do Estado (Guardianes del Estado), y el Comando Vermelho (Comando Rojo), originario de Rio y con ramificaciones en todo el país.“Aún no estamos en condiciones de confirmar que se trata de un enfrentamiento entre facciones, la investigación sigue en curso”, afirmó por su parte el secretario de Seguridad.El tiroteo se produjo hacia la 01:30 (hora local), cuando un grupo de hombres fuertemente armados llegaron a bordo de tres vehículos e irrumpieron en el club Forro do Gago, en el barrio de Cajazeiras, en el centro de Fortaleza.A mediodía, el sentimiento de inseguridad aún era palpable, con las calles del barrio totalmente desiertas y los ciudadanos encerrados en sus casas, constató un fotógrafo de la AFP.El lugar de la tragedia fue completamente precintado por la Policía, pero aun así se veía un impacto de bala desde el exterior, así como algunas sandalias abandonadas por los asistentes al club nocturno.“Es una escena brutal, una masacre. Jamás visto en Ceará”, dijo un Policía que prefirió mantener el anonimato al sitio de noticias G1.Aunque reconoció que este es el ataque más mortífero jamás registrado en este estado pobre pero muy turístico del noreste de Brasil, el secretario Costa aseguró que el estado “no ha perdido el control” en términos de seguridad, y dijo que se trataba de un “caso puntual”.La guerra entre narcotraficantes dejó el 7 de enero cuatro muertos por un ajuste de cuentas en la periferia de Fortaleza.La peor masacre de este tipo en el estado de Ceará antes de la de ayer se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2015, cuando 11 personas murieron.En 2017, el estado de Ceará registró un récord de 5.114 homicidios, 50% más que en 2016.A nivel nacional, Brasil registró también un récord en 2016, con 61.619 asesinatos, lo que equivale a siete homicidios por hora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.