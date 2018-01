Amsterdam— Espías del gobierno holandés que penetraron en las computadoras de un grupo ciberpirata ruso podrían tener pruebas relacionadas con la intrusión sufrida por el Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos, informaron un periódico y un programa de televisión holandeses.De acuerdo con informes del prestigioso diario Volkskrant y el programa noticioso Nieuwsuur, hackers al servicio del Servicio General de Inteligencia y Seguridad holandés penetraron en las computadoras del grupo conocido como Cozy Bear en 2014, las espiaron durante un año e incluso captaron a los piratas en cámara.Las autoridades holandesas se negaron a hacer declaraciones. La ministra del Interior, Kajsa Ollongren, dijo a la prensa en La Haya que se sentía “muy complacida de tener buenos servicios de seguridad en Holanda que trabajan bien. No puedo decir nada sobre el caso que se ha publicado”.El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, Dimitri Peskov, dijo que no había visto ningún comentario oficial de los servicios holandeses de inteligencia sobre el asunto.“Si la prensa holandesa quiere alimentar la histeria antirrusa en Estados Unidos, es una actividad que no puede ser considerada honorable”.Volkskrant y Nieuwsuur dijeron que los espías holandeses utilizaron su acceso para ayudar a expulsar a Cozy Bear de las computadoras del Departamento de Estado norteamericano a fines de 2014. De acuerdo con Volkskrant, los estadounidenses estaban tan complacidos que enviaron pasteles y flores a sus colegas holandeses.Cozy Bear fue identificado posteriormente como uno de los dos grupos de ciberpiratas vinculados con el gobierno ruso que penetraron en el CND antes de la elección presidencial de 2016; al otro se lo suele identificar como Fancy Bear. La firma de ciberseguridad CrowdStrike dice que los dos grupos operaron en forma independiente uno del otro.El desenmascaramiento de Cozy Bear proporcionaría pruebas contundentes para los investigadores que intentan desentrañar la violación del CND, pero tal vez no disiparía el misterio en torno a las filtraciones posteriores.Una investigación reciente de la AP reveló que todos menos uno de la veintena de funcionarios cuyos correos electrónicos fueron publicados en las semanas anteriores a la elección presidencial fueron blancos de Fancy Bear, lo que indicar que otra operación de inteligencia rusa podría haber sido responsable.El Kremlin ha negado que interfirió en las elecciones.

