Nuevo fósil reescribe al 'homo sapiens'

Científicos anunciaron hoy el descubrimiento en una cueva israelí derrumbada de una quijada humana fosilizada que aseguraron data entre 177 mil y 194 mil años de antigüedad.De ser confirmado, el hallazgo podría modificar la historia migratoria inicial de nuestra especie, fechando aproximadamente 50 mil años antes el momento cuando el homo sapiens se aventuró por primera vez fuera de África.Los descubrimientos previos en Israel habían convencido a algunos antropólogos de que los humanos modernos empezaron a salir de África hace entre 90 mil y 120 mil años. Pero la mandíbula de fecha identificada recientemente está cambiado la historia.“Éste sería el primer humano moderno que se haya localizado fuera de África”, dijo John Hawks, peleoantropólogo de la Universidad de Wisconsin en Madison que no participó en el estudio.La mandíbula superior –que contiene varios dientes intactos y un incisivo quebrado y que fue descrita en un artículo de la revista Science– brinda la evidencia en fósil que apoya los estudios genéticos que han sugerido que los seres humanos modernos abandonaron África mucho antes de lo que se sospechaba.El doctor Hawks y otros científicos recomendaron cautela al interpretar el descubrimiento. Si bien probablemente esta persona antigua haya compartido varias características anatómicas con la gente de hoy en día, tal vez dicho “ser humano moderno” se hubiera visto muy distinto a cualquiera que viva en el mundo actual.“En numerosos aspectos los primeros seres humanos modernos no eran tan modernos”, dijo Jean Jacques Hublin, director del departamento de evolución humana en el Instituto Max Planck para la Antropología Evolucionaria, en Alemania.Hublin señaló que al concluir que la mandíbula procedía de “un ser humano moderno”, los autores estaban diciendo simplemente que la persona antigua tenía más parentesco morfológico con nosotros que con el hombre de Neanderthal.Lo anterior no significa que esta persona haya contribuido al ADN de todos los seres humanos vivos hoy, añadió. Es posible que la mandíbula perteneciera a alguna población anteriormente desconocida de homo sapiens que haya salido de África y luego se haya extinguido.La mandíbula fue localizada por un equipo encabezado por Israel Hershkovitz, un paleoantropólogo de la Universidad de Tel Aviv, cuando excavaba en la cueva Misliya, en las laderas poniente de Monte Carmelo, en Israel. La mandíbula se descubrió en el 2002.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.