Bogotá– Llevar un acompañante hombre en motocicletas grandes estará prohibido a partir de la semana entrante, una medida polémica que recuerda a la época dura de los sicarios y que busca reducir los atracos en las vías.“Frente al crecimiento en los últimos tres años de este tipo de delitos, no podíamos simplemente dejar que siguiera así”, afirmó el alcalde Enrique Peñalosa en relación a los asaltos a vehículos, peatones o establecimientos a manos de los motorizados.La iniciativa afectará a motocicletas con cilindraje superior de 125 centímetros cúbicos, durante todo el día y en todos los barrios de la ciudad, agregó Peñalosa al anunciar su política actualmente vigente en capitales como Cali, Barranquilla o Cúcuta y en debate constante en muchas otras ciudades del país.En Medellín, un tribunal suspendió esta prohibición en 2015, después de tres años en vigor, porque consideró que viola el derecho de los ciudadanos que se desplazan en moto sin intención de cometer un delito.La decisión fue rechazada por motociclistas bogotanos consultados por The Associated Press ayer.Consideran que la medida estigmatiza a los usuarios de este tipo de vehículos y que puede tener repercusiones negativas en su trabajo y a su estilo de vida en una ciudad donde la moto salva a muchos de los atascos de tránsito.“Utilizo la moto diariamente para desplazarme por toda la ciudad, para realizar mi trabajo. Me acompaña mi padre, que también es electricista, y la medida que ha tomado el alcalde Peñalosa nos va a perjudicar”, dijo a la AP Jesús González de 30 años.“Que la policía tome otras medidas como más control, pero no que nos restrinjan porque nos perjudican”, agregó.El año anterior, se reportaron en Bogotá más de 5 mil casos de hurto por parte de motorizados con el conductor o parrillero (acompañante) como responsable, un promedio de 14 cada día, según cifras de la policía metropolitana de Bogotá.Cinco de cada 100 ciudadanos se moviliza habitualmente en moto en Bogotá y solo un 10% de ellos lo hace como acompañante, según el alcalde.

