Arrestan a tres en Polonia tras indagatoria sobre neonazis

Varsovia— Las autoridades polacas arrestaron a tres personas acusándolas de propagar la ideología fascista tras la difusión de un programa noticioso sobre un grupo neonazi que realizó el año pasado una ceremonia en honor a Hitler, informaron el martes las autoridades.El primer ministro Mateusz Morawiecki declaró que su gobierno no tolerará el uso de símbolos totalitarios y que el grupo debería ser ilegalizado.El canal de televisión TVN24 transmitió el sábado un programa sobre "Orgullo y Modernidad", un grupo neonazi cuyos miembros vistieron uniformes nazis y alabaron a Hitler en una ceremonia el año pasado para conmemorar lo que hubiera sido el 128vo cumpleaños del dictador alemán.Polonia fue invadida y ocupada tanto por la Alemania nazi como por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y la existencia del grupo hitleriano ha causado repugnancia en todo el país. Unos 6 millones de ciudadanos polacos perecieron en ese conflicto, las ciudades polacas quedaron convertidas en escombros y cenizas, y su patrimonio cultural fue saqueado."En Polonia no podemos tolerar en lo más mínimo a ningún símbolo nazi, fascista o comunista", dijo Morawiecki en conferencia de prensa en Varsovia. "Su uso viola la ley y viola todos nuestros principios".El mandatario incluso agradeció a los periodistas que fueron de manera encubierta a cubrir las actividades del grupo neonazi.Una vocera de la fiscalía general, Ewa Bialik, dijo que los tres arrestados fueron acusados de propagar el fascismo, lo que en Polonia es punible con dos años de cárcel. Uno de los detenidos, dijo, tenía consigo armas y municiones.Joanna Smorczewska, vocera de las autoridades del distrito de Gliwice, dijo que también hallaron parafernalia nazi como uniformes y fue identificado uno de los cabecillas del grupo llamado Mateusz S.El Congreso Judío Mundial aplaudió el lunes "la rápida condena realizada por el gobierno polaco de este despreciable acto de celebración del nazismo, y su decisión totalmente correcta de iniciar una investigación penal".Sin embargo el director de la agrupación, Robert Singer, dijo que ello no es un incidente aislado, pues se debe recordar que se realizó una marcha de derechistas y ultranacionalistas en noviembre en Varsovia, que convocóa unas 60 mil personas, algunas de ellas con pancartas racistas.

