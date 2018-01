Marchan mujeres en Europa y Australia

Londres— Miles de personas en dos continentes siguieron la pauta de las protestas en Estados Unidos y marcharon ayer en solidaridad con las mujeres que exigen igualdad, justicia y el fin de la violencia sexual.Se efectuaron manifestaciones en París, Londres, Sydney y otras ciudades europeas y australianas luego de que el sábado se llevaran a cabo marchas mucho mayores en Estados Unidos para marcar el aniversario de la juramentación del presidente Donald Trump, así como de las protestas que él inspiró.En la capital británica, las manifestantes llevaban pancartas que decían "Somos poderosas" y "Llegó el momento", y corearon lemas frente a la oficina de la primera ministra Theresa May, al tiempo que expresaron quejas que van desde las inequidades laborales hasta el abuso misógino en las redes sociales."Hoy es un llamado a la acción para el cambio", dijo Shola Mos-Shogbaminu, co-organizadora de la marcha en Londres. "Se trata de mucho más que Trump".El evento en Londres atrajo a miles de personas, pese a la nieve y la lluvia helada. En París, un fuerte aguacero empapó a los participantes en una protesta cerca de la Torre Eiffel, lo que pudo haber influido en el bajo número de asistentes en comparación con las protestas en Estados Unidos el sábado."No importa si el clima está así", dijo Maggie Kan, una de más de 100 personas que no dejaron que la lluvia y el frío las desanimaran. "Aún estamos juntas y aún vamos a pelear contra Trump y su agenda".Algunas de las pancartas que llevaban los manifestantes en París decían: "Lamentamos la inconveniencia, estamos tratando de cambiar el mundo", y "Mira atrás, marcha hacia adelante".Miles de personas marcharon en ciudades en Australia para respaldar los derechos de las mujeres y en solidaridad con marchas similares en diversas partes del mundo.La mayor protesta se realizó en Sydney, donde miles de personas se congregaron en el Hyde Park, muchas con carteles que tenían textos como "Si no estás furioso no estás prestando atención".Marchas menores atrajeron a centenares de participantes en Melbourne y Brisbane.El sábado, muchos no solo apoyaron los derechos de las mujeres, sino que también denunciaron los puntos de vista de Trump sobre temas como la inmigración, el aborto y los derechos de la comunidad LGBT.La manifestación de 2017 en Washington D.C. y cientos de marchas similares crearon solidaridad para quienes se oponen a las opiniones, palabras y acciones de Trump. Millones de personas en todo el mundo salieron a las calles durante los mítines del año pasado.El sábado, los participantes hablaron acerca de la avalancha de noticias sobre política y cuestiones de género en el último año. Dijeron que se unieron por el movimiento #MeToo (#AMíTambién), en el que se han hecho denuncias de acoso y violencia sexual.Los críticos de las marchas del fin de semana dijeron que las manifestaciones fueron realmente una protesta contra Trump. El presidente tuiteó el sábado que era un "día perfecto" para que las mujeres marcharan con el fin de celebrar el "éxito económico y la creación de riqueza" alcanzados durante su primer año en el cargo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.