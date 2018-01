Kabul, Afganistán— Cuatro hombres armados penetraron ayer en el hotel Intercontinental de Kabul y empezaron a disparar contra los huéspedes, informó la agencia AFP.El hotel, ubicado en una colina en el oeste de Kabul, está sumido en la oscuridad y altas llamas emergen del tejado.El portavoz del Ministerio del Interior, Najib Danish, dijo que el hotel fue atacado alrededor de las 9:00 de la noche y que las Fuerzas Especiales Afganas llegaron al lugar en respuesta a denuncias del atentado.Uno de los cuatro agresores fue abatido y los otros tres intercambiaban disparos con las fuerzas afganas desde el interior del hotel, declaró Nasrat Rahimi, subvocero del Ministerio del Interior.Rahimi señaló tres personas han sido reportadas heridas, pero que la cifra podría aumentar.“Puedo escuchar disparos que parecen venir del primer piso, pero no veo dónde están. Estamos escondidos en nuestras habitaciones. Hagan que los servicios de rescate lleguen pronto”, contó a la AFP un cliente del establecimiento bajo condición de anonimato y que dijo encontrarse en la tercera planta.Las fuerzas especiales afganas fueron desplegadas al lugar y “al menos dos plantas han sido despejadas. Uno de los atacantes fue abatido”, indicó el portavoz del ministerio del Interior, Najib Danish.“Tres clientes heridos fueron evacuados hacia el hospital”, añadió sin dar un balance, mientras que los medios locales hablan de varios muertos y heridos.La operación que no fue reivindicada, llega después de una serie de advertencias bastante precisas desde hace 48 horas sobre evitar hoteles y lugares frecuentados por extranjeros en Kabul.El ataque comenzó con una explosión con la que el comando se abrió camino, y después se cortó la electricidad en el barrio, dijo una fuente de los servicios de lucha contra el terrorismo.El comando abrió fuego en el cuarto piso del hotel antes de atrincherarse en la segunda planta, según otra fuente de seguridad.Según un periodista de la AFP presente no muy lejos de allí, los principales ejes que conducen al establecimiento estaban cerrados a la circulación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.