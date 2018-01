Santiago de Chile— El Papa Francisco se reunió ayer con víctimas de sacerdotes chilenos que abusaron sexualmente de ellas, dijo Greg Burke, vocero de El Vaticano ante la prensa.Según Burke, el encuentro ocurrió durante el almuerzo y aunque no dio más detalles, Francisco se refirió al asunto públicamente horas antes y dijo que conoce el dolor que afecta a los niños abusados por clérigos.Durante una reunión con religiosos en la Catedral de Santiago en su primer día completo de actividades en Chile, agregó que sigue “con atención cuanto hacen para superar ese grave y doloroso mal”.Esta es la segunda ocasión en que Francisco alude al tema de los abusos, que no estaba en su agenda de la visita pero se volvió relevante tras protestas recientes.Uno de los escándalos ocurrió tras darse a conocer una carta suya fechada el 31 de marzo de 2015 a la que accedió The Associated Press y reveló la semana pasada que el pontífice estaba al tanto de las repercusiones negativas que tendría la designación del obispo Juan Barros en la diócesis de Osorno, 930 kilómetros al sur de Santiago.Barros fue discípulo del cura Fernando Karadima, el mayor pedófilo conocido en la iglesia chilena, que fue castigado por la moderna inquisición a una vida de oración.El hecho reflotó decenas de casos de abusos y violaciones de curas a menores y adultos y recordaron que hay casos pendientes de resolución.En una ceremonia en el palacio de gobierno de La Moneda, Francisco hizo una primera alusión a estos escándalos y pidió perdón por los abusos de religiosos a niños en Chile. Además afirmó que la Iglesia debe esforzarse para que esto no se vuelva a repetir.“Aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”, dijo poco antes de oficiar su primera misa en una plaza de la capital. “Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas”, agregó.Después se dirigió al Parque O’Higgins para encabezar la misa, donde según los organizadores se congregaron unas 400 mil personas, y mientras ésta se desarrollaba, la policía reprimió con gases lacrimógenos y chorros de agua a participantes de la “Marcha de los pobres” y detuvo a una treintena de personas.Al terminar el evento, el Papa se tomó un tiempo para descansar antes de visitar una cárcel de mujeres, y una vez ahí dijo a las reclusas que no deben perder la esperanza o su dignidad sólo porque hayan perdido su libertad.Agregó que todos son pecadores, que el cambio siempre es posible y pidió que las penas de prisión no sólo sirvan como castigo, sino que sean una oportunidad para que los detenidos aprendan nuevos oficios para reintegrarse a la sociedad cuando completen sus sentencias.