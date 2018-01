En lo que probablemente constituya un indicio de que el mundo se encuentra muy cerca de una posible guerra nuclear, hoy el medio informativo estatal japonés alertó que Norcorea había enviado un misil y que los ciudadanos debían refugiarse; el sábado el gobierno de Hawai había enviado un alerta similar a sus habitantes.La emisora de radio y televisión, NHK, corrigió cinco minutos después la información y se disculpó por el error en su noticiero nocturno. En los textos iniciales se mencionaba J-Alerta, el sistema que el Gobierno emplea a efecto de emitir a la población advertencias relativas a misiles, tsunamis y otros desastres naturales. Pero NHK señaló posteriormente que dicho sistema no era responsable de la falsa alarma, publicó The New York Times.Makoto Sasaki, portavoz de NHK, dio la disculpa, diciendo, “el personal se equivocó al manejar el equipo destinado a dar alertas informativas por internet”.La pronta rectificación de la emisora japonesa contrasta drásticamente con la demora de los 38 minutos que el sábado tardaron en cancelar las alertas sobre misiles balísticos los funcionarios de Hawai. El gobernador de Hawai, David Y. Ige, tardó cinco horas más para disculparse por el error.Pero inclusive en Japón, país acostumbrado a recibir en forma rutinaria notificaciones vía teléfono celular y flashes televisivos acerca de sismos o tsumanis, los ciudadanos recurrieron a Twitter a fin de manifestar su frustración e incredulidad por el error de NHK.“Creí que iba a morirme”, escribió en japonés un usuario de Twitter, seguido por “LOL” (iniciales en inglés de “qué risa”). Otro, usando el nombre de Michiya Hayashi, escribió: “Después de Hawai, ahora fue NHK. ¡No den falsas alarmas!”.

