Acusa Emiratos a Catar de interceptar vuelo

Dubái— Emiratos Árabes Unidos afirmó hoy que un caza catarí interceptó uno de sus aviones comerciales en espacio aéreo internacional cuando viajaba hacia Bahrein, una afirmación rápidamente desmentida por un funcionario de Doha.Las dos aerolíneas principales de Emiratos Árabes Unidos declinaron hacer comentarios.La acusación podría agravar la tensión entre Catar y los cuatro países árabes que la boicotean desde hace meses, entre ellos EAU, donde se encuentra el aeropuerto internacional con más tráfico del mundo. Catar ha presentado dos quejas a Naciones Unidas sobre supuestas infracciones de aviones militares emiratíes en medio de la crisis diplomática.La agencia estatal de noticias emiratí WAM recogía el lunes la acusación, citando a la Autoridad General de Aviación Civil del país.Las autoridades de aviación civil recibieron "un mensaje de una de las operadoras nacionales de los EAU el lunes por la mañana sobre que una de sus aeronaves en un vuelo a Manama en una ruta normal había sido interceptada por cazas cataríes", según WAM. "El vuelo era un servicio regular en una ruta conocida que cumplía con todos los requisitos, autorizaciones y permisos reconocidos a nivel internacional".La agencia emiratí no detalló a la aerolínea afectada, ni entró en detalles sobre el supuesto encuentro.Saif Al Thani, portavoz del gobierno catarí, negó la noticia en Twitter, tachándola de "completamente falsa". Prometió un comunicado con más detalles a lo largo del día.Emiratos Árabes Unidos tiene dos grandes operadoras nacionales de larga distancia: Emirates, con sede en Dubái, y Etihad, con sede en Abu Dhabi. Ambas declinaron hacer comentarios ante preguntas de The Associated Press.Tampoco el Comando Central de la Fuerza Aérea estadounidense, con sede en la base aérea de Al-Udeid en Catar, tenía información en un primer momento sobre un incidente con un avión comercial en la región, indicó el teniente coronel Damien Pickart, portavoz de la Fuerza Aérea. Sin embargo, Pickart señaló que las fuerzas estadounidenses no supervisan de forma rutinaria os vuelos y operaciones de la Fuerza Aérea catarí.La crisis en torno a Catar comenzó el 5 de junio cuando Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cortaron las rutas por tierra, mar y aire con Catar, acusando al país de apoyar a extremistas y tener lazos estrechos con Irán.Catar niega desde hace tiempo que financie a extremistas. El país restauró hace poco sus lazos diplomáticos con Irán, con el que comparte un enorme campo de gas natural en alta mar que hizo extremadamente ricos al país y a sus aproximadamente 250 mil ciudadanos.Catar presentó una queja hace poco ante la ONU acusando a cazas emiratíes de violar su espacio aéreo en dos incidentes en diciembre y enero.El domingo por la noche, un miembro exiliado de la familia gobernante en Catar, que en el pasado fue respaldado por Arabia Saudí dentro de su larga disputa con Doha, apareció en un video en internet afirmando que estaba retenido contra su voluntad en Emiratos Árabes Unidos, algo desmentido por Abu Dhabi.El video del jeque Abudlá bin Ali Al Thani, un miembro de la familia gobernante poco conocido hasta el estallido de la crisis, también alimentó la disputa. Su caso también recordó a la extraña y ahora revocada renuncia del primer ministro de Líbano, Saad Hariri, durante un viaje a Riad. Esa decisión del 4 de noviembre fue ampliamente considerada como orquestada por Riad.

