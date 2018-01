Rusia reprocha a EU por 'desestabilizar' el mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha acusado a Estados Unidos de desestabilizar el mundo, transmitiendo una lista de agravios por la política exterior del gobierno Trump, escribió CNN.Lavrov dedicó la apertura de su conferencia de prensa anual este lunes a reprochar a Estados Unidos, que se espera que pronto emita una nueva ronda de sanciones contra Rusia por su interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016. Rusia ha negado durante mucho tiempo entrometerse en la votación.Lavrov criticó a Estados Unidos por emitir "amenazas" regulares en relación con los acontecimientos en Corea del Norte e Irán que habían "desestabilizado aún más" la situación mundial.No mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, pero el presidente de Estados Unidos ha lanzado severas amenazas contra Corea del Norte e Irán, enviando una serie de ardientes mensajes de Twitter atacando a los líderes en ambas naciones.Trump ha ridiculizado abiertamente al líder de Corea del Norte Kim Jong Un en Twitter por los ensayos con misiles y nucleares de Pyongyang y amenazó con la intervención militar. Recientemente arremetió contra los líderes iraníes por ser represivos, "brutales y corruptos", y apoyó a manifestantes antigubernamentales que desafiaban al gobierno en seis días de mítines.Lavrov acusó a Estados Unidos de provocar tensiones en la península de Corea."Estados Unidos dice claramente que la confrontación militar es inevitable, sin embargo, todos entienden las consecuencias catastróficas de tal imprudencia", dijo.También criticó a Estados Unidos por ampliar sus ejercicios militares en torno a Corea del Norte, "lo que provocó una nueva escalada de tensiones", mientras que otros estaban trabajando a través de canales diplomáticos para reanudar las conversaciones con Pyongyang.Lavrov advirtió a Estados Unidos que no se retracte del acuerdo nuclear de Irán. Trump había prometido romper el acuerdo de 2015, intermediado por el gobierno de Obama, junto con varios aliados europeos, Rusia y China. El acuerdo obliga a Irán a restringir su programa nuclear a cambio de aliviar las sanciones.Trump firmó una exención a las sanciones de Irán este viernes bajo el trato, pero indicó que no volvería a hacerlo. Ha estado bajo presión de aliados extranjeros y, según funcionarios estadounidenses, su propio equipo de seguridad nacional, para cumplir con el trato.Sin embargo, el día que firmó la exención, Trump también anunció nuevas sanciones por separado para 14 personas y entidades iraníes, en un movimiento que ha sacudido a Teherán.Lavrov dijo que las amenazas de Estados Unidos de abandonar el acuerdo socavaría cualquier acuerdo futuro con Corea del Norte."Es triste que Estados Unidos una vez más da una razón para dudar de su capacidad de ser socios de contrato confiables", dijo."Y si se deja de lado este acuerdo y se le dice a Irán, usted se mantiene dentro del marco de los acuerdos, pero le devolveremos las sanciones, bien, póngase en el lugar de Corea del Norte. Se les promete que las sanciones se levantarán si dicen que no a su programa nuclear, ¿y si lo hacen pero las sanciones todavía están allí?", dijo.Los funcionarios estadounidenses no han respondido públicamente a los comentarios de Lavrov.

