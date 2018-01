Cambia de formato The Guardian

Londres– El diario británico The Guardian sacó este lunes su primera edición en su nuevo formato tabloide, más pequeño, el cual adoptó como parte de una serie de medidas para reducir costo, al mismo tiempo de una renovación de imagen en su sitio de Internet.En el nuevo diseño, la antigua cabecera azul se sustituye por simples letras negras, aunque se mantiene algo de color en los apartados referentes a los suplementos interiores.La renovación, que se aplicará también en la publicación dominical The Observer, se integra como parte de plan de ahorro a tres años, lanzado en 2016, a fin de asegurar que el grupo de medios de comunicación Guardian News & Media (GNM) elimina las pérdidas para 2019.La edición de este lunes presenta como noticia de portada el hecho de que, según investigaciones del medio, se ha pedido a los estudiantes de medicina que trabajen de forma voluntaria en los departamentos de urgencias de algunos hospitales para ayudar a reducir las alarmantes listas de espera.En un columna interior, la directora del rotativo, Katherine Viner, da la bienvenida a un nuevo formato que calificó de audaz, impactante y bonito, el cual se ve reflejado en su sitio de internet.“Nuestra transformación al formato tabloide es un paso importante a fin de hacer The Guardian financieramente sostenible y asegurar que podemos continuar invirtiendo en un periodismo de referencia durante muchas generaciones”, aseguró Viner.

