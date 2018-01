Este fin de semana un avión de pasajeros que aterrizaba en Turquía se salió de la pista y terminó en una pendiente a metros del Mar Negro, publicó The New York Times.No hubo pasajeros ni miembros de la tripulación con lesiones serias, informaron funcionarios turcos.El pasajero Yuksel Gordu dijo a la agencia informativa oficial Anadolu no tener palabras para describir el miedo experimentado por quienes iban a bordo, de acuerdo con la Associated Press.“Es un milagro que hayamos escapado”, dijo.El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 11:25 pm del sábado en un aeropuerto en la ciudad norponiente costera de Trabzon. En las imágenes subidas a las redes sociales se aprecia la nariz del avión cerca de la orilla del agua.Pegasus Airlines, una aerolínea turca de bajo costo, señaló mediante comunicado que el Boeing 737-800 que viajaba de Ankara a Trabzon “experimentó un incidente en el cual se desvió de la pista” cuando intentaba aterrizar.Fatma Gordu, una pasajera, dijo a la agencia informativa Dogan después de tocar tierra se oyó un ruido fuerte, informó la AP.“De repente dimos la vuelta”, explicó. “El frente del avión chocó y la parte de atrás quedó en el aire”.Los 162 pasajeros, dos pilotos y cuatro miembros de cabina resultaron ilesos y desembarcaron a salvo, señaló la aerolínea.Al momento del percance estaba lloviendo y la pista se encontraba mojada, informaron medios de aquel lugar. Al parecer el avión tuvo dificultades para bajar la velocidad en la pista.Uno de los motores cayó al mar, de acuerdo con las imágenes nocturnas tomadas en el lugar de los hechos.El aeropuerto de Trabson se cerró durante toda la noche pero los vuelos se reanudaron hoy.El gobernador Yucel Yavuz informó a los medios locales que se habían iniciado las investigaciones sobre la razón de que el avión se saliera de la pista.

