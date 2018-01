Teherán— Irán dice que no aceptará ningún cambio a su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, después de que el presidente Donald Trump prometió retirarse del pacto en unos meses en caso de que los aliados europeos no solucionen sus “terribles defectos”.En un comunicado publicado por la agencia noticiosa estatal IRNA, el ministerio del exterior señaló que “Irán no aceptará ningún cambio en el acuerdo, ni ahora ni en el futuro” y añadió que “no tomará mayores acciones más allá de sus compromisos”.También indicó que Irán no permitirá que el acuerdo se vincule a otros temas, después de que Donald Trump insinuó que la exención de sanciones del acuerdo se relacione a que Irán limite su programa de misiles balísticos de largo alcance.El viernes, Trump extendió las exenciones de sanciones económicas clave que se levantaron bajo el acuerdo que limita el programa nuclear de Irán.Pero dijo que trabajaría con los aliados europeos para retirar las llamadas “cláusulas de suspensión” que le permiten a Irán retomar gradualmente las actividades nucleares avanzadas durante la próxima década.Ligó las concesiones del viernes con otras sanciones a Irán por derechos a los abusos humanos y el desarrollo de misiles balísticos.La medida del departamento del Tesoro impactó a 14 funcionarios y compañías iraníes y a empresarios de Irán, China y Malasia, congelando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo negocios con entidades estadounidenses.El comunicado iraní dice que las sanciones contra uno de los funcionarios, el jefe de asuntos judiciales Sadegh Amoli Larijani “cruza todas las líneas de comportamiento de la comunidad internacional”.Señala que las sanciones van en contra de las leyes internacionales y en contra de los compromisos de Estados Unidos, y detaca que generarán una “fuerte reacción” de Irán.El acuerdo nuclear de 2015, pactado después de meses de negociaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Rusia, levantó las sanciones internacionales a cambio de que Irán limitara su programa nuclear.Trump ha criticado el pacto en varias ocasiones, mientras que Irán ha acusado a Estados Unidos de no apegarse a él. La próxima exención de sanciones está programada para mayo.

