Responde Noruega a Donald: Gracias, pero no, gracias

La tormenta desatada después de que medios como The Washington Post y The New York Times citaran a Donald Trump hablando de Haití, El Salvador y naciones de África como "países de mierda" y expresando su frustración porque no llegan más inmigrantes de "países como Noruega" tuvo respuesta en el país nórdico y no fue la más positiva para los deseos del presidente de Estados Unidos."A nombre de Noruega: gracias, pero no gracias", dijo Torbjoern Saetre, un prominente político del Partido Conservador noruego, citado por la agencia Reuters.Mientras que cientos de miles de noruegos emigraron a EU en el siglo XIX, sólo 502 de una población de 5.3 millones de personas lo hicieron en 2016, y 443 el año anterior.El profesor Christian Christensen, un estadounidense que da clases en la Universidad de Estocolmo en la vecina Suecia, enlistó con ironía algunas razones por las que esa inmigración no puede darse."Por supuesto que a la gente de Noruega le gustaría irse a un país en el que las personas son mucho más propensos a ser tiroteadas, viven en la pobreza, no tienen atención médica porque son pobres, no tienen permiso de maternidad pagado o guardería subvencionada, y tiene menos mujeres en el poder", escribió en Twitter.Durante las últimas tres décadas, Noruega ha alcanzado uno de los mayores niveles de desarrollo y bienestar del mundo.