París- Ladrones armados ingresaron el miércoles al lujoso hotel Ritz de la capital francesa y se robaron valiosas joyas y otros bienes de una boutique, un atraco inusualmente osado en uno de los vecindarios más elegantes del mundo.Tres sospechosos fueron arrestados rápidamente cerca de la Place Vendome, en el centro de París, pero cuando menos dos más lograron huir, informó un policía. Nadie resultó herido.Ninguna de las joyas ni de los otros artículos ha sido recuperado hasta ahora, indicó un funcionario al tanto de la investigación. Ambos funcionarios carecían de autorización para ser identificados.Medios franceses calculan que la mercancía robada tiene un valor de cuando menos 4,5 millones de euros (5,4 millones de dólares). La policía no pudo confirmar la suma.Un funcionario dijo que algunos de los ladrones aparentemente traían armas, pero no pudo confirmar los reportes de que utilizaron hachas para romper el cristal.Aparentemente los ladrones ingresaron por una calle lateral a la calle Cambon, rompieron los estantes de exhibición en la joyería Reza y posiblemente en otras, y se llevaron objetos de valor, le dijo uno de los funcionarios a The Associated Press. Reza es una de varias tiendas de gran lujo en el Ritz de cinco estrellas, donde la habitación más barata cuesta 1.000 euros (1.200 dólares) la noche.Dos personas se encontraban dentro de la tienda y le avisaron a la policía, señaló el funcionario.Una mujer que salía del Ritz tras el atraco describió que tomaba un coctel en el Bar Hemingway del hotel cuando se produjo "un pánico total"."Vi a hombres encapuchados con armas, y luego mi único objetivo era salir de allí. Así que me fui por el bar", dijo la mujer, que sólo dio su primer nombre, Jennifer.Esta área de París es considerada segura, con patrullajes continuos de la policía.

