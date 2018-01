Toronto- Canadá presentó una denuncia contra las prácticas comerciales de Estados Unidos por el uso de aranceles punitivos, lo que Washington consideró un ataque poco sensato.La denuncia recrudece las tensiones mientras se llevan a cabo las negociaciones del TLCAN.Un alto funcionario gubernamental dijo que Canadá está consciente de que existe el riesgo de que el presidente Donald Trump retire a Estados Unidos del TLCAN, mientras que otro alto funcionario indicó que el gobierno se prepara para esa posibilidad, aunque no está seguro de que ocurra. Ambos funcionarios hablaron a condición de conservar el anonimato porque carecen de autorización para hacer declaraciones.Canadá quiere que la OMC examine el uso de aranceles punitivos por parte de Estados Unidos, alegando que violan la ley internacional. La denuncia fue interpuesta el mes pasado pero difundida el miércoles. Ottawa mencionó 122 casos en los que Washington impuso aranceles injustamente a países extranjeros, no sólo a Canadá.Estados Unidos anunció recientemente aranceles de hasta 9% sobre el papel canadiense, ello tras una serie de impuestos similares que Washington ha aplicado contra lo que dice son prácticas desleales de comercio por parte de Canadá en la forma de subsidios a la madera y a Bombardier, fabricante de aviones y trenes.El representante comercial estadounidense Robert Lighthizer dijo en un comunicado que la denuncia de Canadá es un "ataque generalizado y poco sensato contra el sistema de compensación comercial de Estados Unidos". Consideró que dañará los intereses canadienses y sólo beneficiará a China."Las acusaciones de Canadá son infundadas y sólo podrían hacer disminuir la confianza estadounidense de que Canadá está comprometido con un comercio benéfico para ambas partes", afirmó Lighthizer. "Incluso si Canadá tuviera éxito en estas reclamaciones sin sustento, otros países serían los principales beneficiados, no Canadá. Por ejemplo, si Estados Unidos cancelara las órdenes enlistadas en la queja de Canadá, el flujo de importaciones de China y de otros países tendría un impacto negativo por miles de millones de dólares en las exportaciones canadienses a Estados Unidos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.