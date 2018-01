Corea del Sur– Negociadores de Corea del Norte y del Sur comenzaron el primer diálogo bilateral en dos años en la zona desmilitarizada en la frontera de ambas, informaron medios de Seúl.Las conversaciones están destinadas a abordar la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang el 9 de febrero, ante la invitación del Sur para intentar relajar las tensiones entre ambos países.Las pláticas comenzaron en Panmunjom, un pueblo en el Área de Seguridad Conjunta a lo largo de la frontera fuertemente fortificada que divide la Península de Corea.“Entiendo que hay un gran interés interno y externo”, dijo hoy el Ministro de Unificación, Cho Myoung-gyon, a los periodistas antes de las conversaciones.“Me encargaré de la reunión con calma sin apresurarme para hacer de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pyeongchang un evento pacífico, y convertirlo en un buen primer paso para mejorar las relaciones intercoreanas”.Las conversaciones ocurren tras el llamado de diálogo del líder norcoreano Kim Jon-un en un discurso del Día de Año Nuevo en el que afirmó tener la capacidad de atacar en cualquier parte de Estados Unidos con un arma nuclear.Funcionarios estadounidenses y japoneses han pedido garantías a Corea del Sur de que las conversaciones no socavarían el esfuerzo de la ONU para pedir a Corea del Norte frenar su programa nuclear y armamentístico.En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, condenó a Pyongyang en una llamada con su homólogo japonés Itsunori Onodera, dijo el Pentágono el lunes por la noche.El par subrayó la importancia de maximizar la presión sobre Corea del Norte, según el comunicado, que no hace referencia a las conversaciones.Tanto el Presidente surcoreano Moon Jae-in como Kim podrán escuchar las discusiones e intervenir si es necesario, según un funcionario del Gobierno surcoreano, que pidió no ser identificado.El Gobierno de Moon aún no sabe lo que espera obtener Corea del Norte de las conversaciones, de acuerdo con tres funcionarios del surcoreanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.