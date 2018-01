Sube a 51 cifra de muertos en Perú

Lima- La cifra de fallecidos tras un catastrófico accidente de un bus interprovincial en Perú aumentó el miércoles a 51, convirtiéndolo en uno de los incidentes viales más mortíferos en la historia de la nación sudamericana.Tania Solís, quien dirige el Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Salud confirmó la cifra a The Associated Press y dijo que aunque había concluido el rescate "podrían hallarse más cuerpos" porque se levantará con una grúa el bus accidentado cuya parte delantera quedó hundida en la arena de una playa a orillas del Pacífico.Los últimos cadáveres rescatados fueron el de un niño de cuatro años que viajaba con su padre. Ambos fueron colocados en una camilla que ascendió 250 metros hasta llegar a la vía.Más de 200 rescatistas entre bomberos, policías, paramédicos y militares trabajaron desde el mediodía del martes para rescatar a las decenas de cadáveres.El bus de la empresa de transporte interprovincial "San Martín" cayó a un acantilado el martes desde un estrecho tramo de la vía conocido como "Curva del Diablo" tras chocar con un camión de carga a unos 70 kilómetros al norte de Lima. La zona tiene 52 curvas en 22 kilómetros y apenas cuenta con un muro de 50 centímetros de altura para contener caídas al abismo.Seis sobrevivientes fueron llevados a hospitales, incluyendo un hombre que dijo a los médicos que escapó saltando por una ventana poco antes de que el autobús cayera al barranco."El paciente está totalmente estable con algunos cortes y una fractura en el brazo", dijo una televisora local el doctor Víctor Virú, director del cercano hospital de Chancay.La tragedia provocó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenara que los buses de transporte interprovincial transiten por una vía alterna más nueva y alejada del abismo que al momento solo era usada por automóviles. Se busca que la peligrosa carretera pegada al acantilado solo sea usada por los camiones de carga.Sin embargo, Lorenzo Orrego, director de la agencia estatal que fiscaliza el transporte, dijo que la nueva vía se caracteriza por su abundante neblina.En el Vaticano, el papa Francisco ofreció "sufragios por el eterno descanso de los fallecidos" en un telegrama enviado por el secretario de Estado vaticano Pietro Parolin.El número de muertos por el accidente del martes iguala a otro incidente ocurrido en 2013, el más mortífero de la historia reciente de Perú.En el evento de 2013, un total de 51 campesinos quechuas de una pequeña aldea llamada Chamampata murieron después de que un camión en el que viajaban cayera por un barranco a un río en la región Cusco. Esa vez las autoridades dijeron que el chofer causante del accidente estaba ebrio. No existe un registro mortal más alto en la historia peruana al menos desde 1980.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.