Imprimen billetes 'sin cara' en Filipinas

Ciudad de México- Gracias a una publicación en Facebook, el Banco Central filipino se dio cuenta de su error al hacer circular varios billetes sin el rostro del expresidente Manuel Roxas."Pensé que mis ojos me estaban engañando. Así que los volví a mirar y vi que realmente no tenían rostro. Pensé, ¿por qué son así?”, escribió la usuaria Earla Anne el 25 de diciembre.Dicho post tuvo 30 mil 302 reacciones y fue compartido cerca de 24 mil 200 veces.Los billetes de 100 pesos filipinos, cerca de 2 dólares, no tenían el retrato de Roxas y dos palabras también fueron omitidas del nombre oficial del país, según publicó la Agencia France Press.El banco central, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), explicó en un comunicado el jueves pasado que una causa mecánica estaba detrás de los percances en la impresión.El banco central solicitó que los usuarios que hayan recibido estos billetes los devolvieran y, conforme al director gerente de la institución, solamente han sido retirados 33 ejemplares con error.El sitio local de noticias Philippine Star informó que el papel moneda erróneo representa únicamente el 0.00009 por ciento del total en circulación.Carlyn Pangilinan, directora general del subsector de gestión de divisas, señaló en una conferencia de prensa que la investigación inicial mostró que los billetes provenían del banco central."Después de haber encontrado que estos fueron emitidos por el BSP, se realizó una investigación sobre el error de la máquina de impresión que lo causó".Añadió que el fallo fue causado por uno de los rodillos de las máquinas de impresión, afectando a algunas hojas de billetes de 100 pesos con 50 piezas por hoja."No hay un proceso de producción 100 por ciento correcto”.No es la primera vez que el país del sudeste asiático ha visto tales errores en su moneda local.En 2005, un lote de billetes de 100 pesos con el nombre de la entonces presidente Gloria Arroyo mal escrito se puso accidentalmente en circulación y, en 2010, se emitió una moneda que mostraba un ave nativa con los colores y con un mapa incorrectos.

