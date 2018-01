Busca Norcorea romper alianza de Corea del Sur y EU

Seúl— Además de la declaración de Año Nuevo con la cual el mandatario norcoreano Kim Jong-un anunció que en el 2018 pasaría a la producción masiva de armas nucleares y misiles intercontinentales está la astuta nueva estrategia de iniciar pláticas directas con Surcorea con la esperanza de provocar rompimiento en su alianza con Estados Unidos, publicó The New York Times.Kim hizo un llamado a un diálogo urgente entre las dos coreas antes de que arranquen el mes próximo las Olimpiadas de Invierno en Surcorea.La relación entre el presidente Trump y el mandatario surcoreano Moon Jae-in lleva meses tensa.Moon, quien es liberal, desea apertura económica y diplomática con Norcorea, a pesar de que Trump se ha esforzado por presionar a Norcorea mediante sanciones cada vez más fuertes.Hasta el momento Kim ha ignorado a Moon. Pero el dramático cambio de tono y de política sugiere que Kim ve la oportunidad de intensificar la división entre Moon y Trump, apostando al hecho de que Estados Unidos sea incapaz de presionar más a Norcorea si no cuenta con el consentimiento de Surcorea.Horas después del discurso de Kim, la presidencia de Moon recibió con beneplácito la propuesta de Norcorea, lo cual podría intensificar las tensiones con Estados Unidos.“Ya hemos manifestado nuestra disposición a iniciar un diálogo con Norcorea, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier formato, siempre y cuando ambos bandos puedan hablar sobre reanudar sus relaciones y sobre la paz en la Península de Corea”, declaró un portavoz presidencial, Park Soo-hyun.La motivación parcial de Kim podría ser la intensa necesidad de reducir las sanciones que, según todas las versiones, ya empezaron a afectar a Norcorea.Como parte de la propuesta, Kim aceptó la solicitud de Moon de enviar una delegación norcoreana a las Olimpiadas de Invierno.El presidente surcoreano está apostando a ser mucho menos posible que el Norte trastoque las Olimpiadas lanzando misiles o con algún acto de terrorismo si compiten atletas norcoreanos.La propuesta se dio días después de que Washington convocó a sus aliados y rivales de la ONU para que apoyen una nueva ronda de sanciones contra Norcorea.

