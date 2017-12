Manchester, Inglaterra– Varios equipos de bomberos tratan de sofocar un incendio que inició en el noveno piso de un bloque residencial de doce plantas en Manchester, Gran Bretaña, informaron este sábado autoridades locales, reporta EFE.El Servicio contra incendios y de rescate de Gran Manchester explicó mediante su cuenta de Twitter que ha enviado doce camiones cisterna a apagar el fuego, cuyas causas se desconocen, y advierte a los ciudadanos mantenerse apartados de la zona.Agregó que las llamas se han extendido a varios pisos y que una persona fue trasladada al hospital por inhalación de humo.Hasta el momento no se han dado más detalles sobre víctimas.La policía local confirmó que se han cerrado varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.Imágenes difundidas en redes muestran al menos un apartamento en llamas en el edificio de la calle Joiner, en el barrio Northern Quarter, mientras que algunas personas observan desde la calle.En tanto, el diario británico The Guardian informó que el fuego parecía haber sido controlado."Pudimos ver bomberos trabajando con antorchas a través de las ventanas de algunos pisos donde hubo fuego, así que con suerte se está controlando", dijo Aman Thakar, testigo del incendio.El pasado 14 de junio, un bloque de 24 plantas de vivienda social se incendió en el oeste de Londres, lo que causó 71 muertos.Aunque el fuego lo provocó un refrigerador defectuoso, se expandió con rapidez debido al revestimiento inflamable del edificio, que es propiedad del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea.Desde entonces, una investigación realizada por los ayuntamientos de todo el país ha revelado que la mayoría de bloques de propiedad municipal no cumplen los requisitos mínimos antiincendios.

