Tillerson se anota una victoria personal

El secretario de Estado Rex Tillerson, ha reconocido públicamente que no ha tenido grandes “victorias” diplomáticas, aunque la semana pasada se anotó un significativo triunfo burocrático, ya que fue nominada su candidata preferida para convertirse en la principal asesora sobre el este de Asia, reporta The Washington Post.El Senado confirmó que Susan Thornton, la secretaria asistente de Asuntos del Este de Asia y Pacífico, se convertirá en la primera oficial de carrera del Servicio Exterior en ser promovida a la jerarquía permanente de oficiales de alto rango.Thornton, quien está considerada como una de las preeminentes sinólogas del Departamento de Estado, ha desempeñado ese puesto desde el mes de marzo.En una breve entrevista que concedió durante la fiesta de Navidad del Departamento de Estado, Tillerson comentó que tenía “una enorme confianza” en el conocimiento que tiene Thornton de Asia, el cual quedó de manifiesto en las sesiones de estrategia sobre China y Corea del Norte.Lo ha acompañado en los viajes que ha hecho a Asia, incluyendo un horrible vuelo que hicieron a Guam en agosto, cuando Corea del Norte amenazó con lanzar un misil cerca de allí.Durante meses, Tillerson quería que ella desempeñara ese puesto, dijo que el punto de inflexión ocurrió durante el viaje que hizo el presidente Trump a Asia en noviembre.El presidente convivió con Susan durante el viaje y quedó muy impresionado con ella.La nominación de Thornton dice mucho acerca de Tillerson y de las intrigas palaciegas de la Casa Blanca, al igual que de sus credenciales. Eso podría ayudar a revivir el estandarte moral entre los oficiales del Servicio Exterior del Departamento de Estado, muchos de los cuales han tenido la sensación de que Tillerson no valora sus consejos.Asesores de la Casa Blanca habían bloqueado los esfuerzos que hizo Tillerson para que Thornton fuera nominada. Entre ellos estaba Stephen K. Bannon, ex jefe de estrategas de Trump.Justo días antes de su salida en agosto, Bannon criticó a Thornton porque no era de línea dura.A pesar de ser castigada por Bannon, ese puesto es un alto honor para muchos en el campo de la política externa, Thornton podría enfrentar más ataques de él, ahora que regresó a Breitbart News.El periódico National Interest reportó en esta semana que Bannon y Breitbart pretendían impedir la confirmación de Thornton.Desde que ingresó al Departamento de Estado hace más de 25 años, Thornton ha trabajado mayormente en los asuntos de Asia. Ha prestado sus servicios en las embajadas de China, Armenia y Kazajistán.El que Tillerson haya esperado a que saliera Bannon, y finalmente haya logrado lo que quería, sugiere que está dispuesto a seguir en el juego político.En repetidas ocasiones, funcionarios de la Casa Blanca han filtrado críticas contra Tillerson y han sugerido que su salida es inminente, pero él le ha restado importancia a los rumores, catalogándolos como “ridículos y falsos” y ha insistido en que seguirá en su puesto.

