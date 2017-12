Lamenta Papa 'vientos de guerra' en el mundo

Ciudad del Vaticano— Al deplorar los "vientos de guerra" que azotan el mundo, el Papa Francisco en su tradicional mensaje navideño llamó el lunes a una solución de dos estados para hallar la paz en el Medio Oriente y oró por la superación del enfrentamiento en la Península Coreana.Además se refirió a la situación de Venezuela, que enfrenta una profunda crisis.En Venezuela se debe retomar el "diálogo sereno" entre los diversos sectores por el bien de la población, agobiada por una crisis económica, social y política, dijo el pontífice.El gobierno y la oposición venezolana iniciaron en septiembre en República Dominicana unas reuniones exploratorias para un eventual diálogo.En medio de ese proceso las autoridades han liberado en las últimas 48 horas más de una treintena de detenidos que eran considerados presos políticos.El Papa se refirió en particular a las zonas de tensión global donde el presidente estadounidense Donald Trump cumple un papel crucial.La decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel ha reanimado la violencia en la región, en tanto el enfrentamiento con Corea del Norte debido a sus ensayos nucleares ha escalado las tensiones en Asia.Los "vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental", dijo el papa en su mensaje tradicional y bendición "Urbi et orbi" (a la ciudad y el mundo) desde el balcón central de la Basílica Vaticana.Mientras los cristianos festejan el nacimiento de Jesús, el pontífice habló del sufrimiento "en los rostros de los niños", hablando de las guerras y tensiones en el Medio Oriente y África.Pidió la paz para Jerusalén y Tierra Santa y rezó para que "entre las partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente alcanzar una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional".También rezó por el fin de los enfrentamientos en la Península Coreana y para que "aumente la confianza mutua".En sus mensajes navideños los papas suelen pasar revista a los lugares de sufrimiento en el mundo y exhortan a buscar soluciones. "Que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén" a María y José cuando nació Jesús, rogó Francisco.Deploró que Siria siga "marcada por la guerra", recordó que Irak sigue "herido y dividido por las hostilidades que lo han golpeado en los últimos quince años" y mencionó el "conflicto en gran parte olvidado" en Yemen.Recordando su viaje reciente a Bangladesh y Myanmar, el papa exhortó a la comunidad internacional a no dejar de "trabajar para que se tutele adecuadamente la dignidad de las minorías que habitan en la Región".El pontífice recordó también a los niños que arriesgan sus vidas a manos de los traficantes de seres humanos para ir a países más seguros, que sufren porque sus padres no tienen trabajo o porque se les obliga a trabajar, incluso a combatir como soldados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.