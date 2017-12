Por nuevo bloqueo, Norcorea amenaza a ONU

Seúl– Corea del Norte calificó hoy las últimas sanciones de Naciones Unidas sobre el país como “un acto de guerra” que viola su soberanía y afirmó que pensar que renunciará a las armas nucleares es un “sueño imposible” de Estados Unidos.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el viernes por unanimidad una nueva remesa de duras sanciones contra Pyongyang, en respuesta a un nuevo lanzamiento de un misil balístico que según el gobierno norcoreano puede llegar a cualquier punto del territorio estadounidense. La resolución fue presentada por Estados Unidos y negociada con China, el aliado más cercano de Corea del Norte.“Definimos esta ‘resolución de sanciones’ amañada por Estados Unidos y sus seguidores como una grave infracción de la soberanía de nuestra república, como un acto de guerra que viola la paz y la estabilidad en la Península de Corea y la región y rechazamos de forma tajante la ‘resolución’”, indicó en un comunicado el Ministerio norcoreano de Exteriores.Las medidas equivalen a un “bloqueo económico completo” de Corea del Norte, afirmó el Ministerio.“Si los Estados Unidos desean vivir con seguridad, deben abandonar su política hostil hacia la RPDC y aprender a coexistir con un país que tiene armas nucleares y deben despertar de su sueño imposible de que nuestro país renuncie a las armas nucleares, que hemos desarrollado y completado superando toda clase de penurias”, indicó el comunicado, difundido por la agencia oficial de noticias norcoreana.Rechazan ser responsables de ataque cibernéticoTokio– Un representante de Corea del Norte ante la ONU dijo el lunes que la acusación de Estados Unidos de que Pyongyang es responsable por el ataque cibernético Wannacry de principios del año es una provocación sin bases y demandó que Washington presente evidencias.El embajador norcoreano a cago de asuntos relacionados con Estados Unidos dijo que su país cree que Estados Unidos utiliza la acusación para crear “una atmósfera extremamente beligerante”.“Si están tan seguros, que nos muestren la evidencia”, dijo Pak Song Il a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Nueva York.El ataque WannaCry de mayo pasado infectó a cientos de miles de computadoras en todo el mundo y dañó parte del sistema del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. (Associated Press)

