Submarinos rusos han aumentado dramáticamente su actividad alrededor de cables de información en el Atlántico Norte, lo cual es parte de una postura naval más agresiva que ha provocado que la OTAN reviva un comando de la era de la Guerra Fría, de acuerdo a oficiales militares de alto rango, escribe The Washington Post.El aparente interés de los rusos en los cables, que proporcionan el Internet y otras conexiones de comunicación a Estados Unidos y Europa, podría darle al Kremlin el poder de cortar o intervenir esas líneas vitales de información, dijeron los oficiales.La actividad del submarino se ha incrementado a niveles que no se habían visto desde la Guerra Fría, dijeron, desatando en los últimos meses una cacería de esa escurridiza embarcación.“Estamos viendo una actividad rusa debajo del agua cerca de los cables, que no habíamos visto”, dijo el almirante Andrew Lennon de la Marina de Estados Unidos y comandante de las fuerzas de submarinos de la OTAN.“Queda claro que Rusia está aumentando su interés en la infraestructura de las naciones de la OTAN que está bajo el agua”.La OTAN también respondió con planes para restablecer un puesto de comando, que fue cerrado después de la Guerra Fría, para asegurar el Atlántico Norte.Los aliados de esa organización también se han apresurado a aumentar las capacidades de guerra anti-submarinos y para desarrollar aviones con una avanzada tecnología para detectarlos.Un comando militar de alto rango de Gran Bretaña también advirtió que Rusia podría poner en peligro los cables que forman la espina dorsal de la moderna economía global.Las líneas, que son privadas, yacen a lo largo de algunos de los mismos corredores que empleó el primer cableado telegráfico trasatlántico en 1858, y llevan a cabo todas las comunicaciones de Internet, facilitando diariamente un comercio con valor de trillones de dólares.Si son cortados, podrían causar problemas en la Web, si son intervenidos, podría darle a Rusia una valiosa fotografía del tráfico de Internet a nivel mundial.Rusia se ha movilizado para modernizar una flotilla de submarinos, que en algún tiempo estaban decrépitos, habiendo renovado 13 embarcaciones desde el 2014. Cuenta con 60 submarinos de tamaño completo, mientras que Estados Unidos tiene 66.Entre las capacidades de Rusia están las embarcaciones de investigación en aguas profundas, incluyendo un antiguo submarino balístico convertido que puede transportar submarinos más pequeños.Cuentan con la capacidad para llevar a cabo investigaciones oceanográficas y la recolección de inteligencia bajo el agua.Esas embarcaciones encajan bien en la estrategia del Kremlin de hacer más con menos que sus rivales, aseguran analistas: los enemigos de Rusia necesitan vastos recursos para rastrear una sola embarcación bajo el mar, lo cual hace que sean atractivos los submarinos.Aun cuando Rusia tiene una fuerza militar mucho más débil que la de la OTAN, el Kremlin ha logrado dar un golpe fuerte en su confrontación con el Occidente a través de la toma de Crimea, el apoyo al régimen sirio y de acuerdo a la inteligencia de Estados Unidos, su intento de influenciar la elección de ese país.

