Washington— El gobierno de Donald Trump aprobó un plan para suministrar armas a Ucrania, en una decisión largamente esperada que aumenta la participación de Estados Unidos en el conflicto militar y podría tensar más las relaciones con Rusia. Moscú respondió airadamente ayer.El nuevo plan incluye misiles antitanque Javelin, precisaron el viernes por la noche funcionarios federales que pidieron no ser identificados porque carecían de autorización para declarar públicamente.Desde hace tiempo Ucrania ha tratado de mejorar sus defensas frente a los separatistas –que cuentan con el apoyo ruso– armados con tanques y que han avanzado sobre el este de Ucrania en unos combates que han cobrado más de 10 mil vidas desde 2014.Hasta ahora, Estados Unidos ha proporcionado a Kiev pertrechos de apoyo e instrucción, además de permitir que empresas privadas vendan armas ligeras como rifles.Es probable que la medida sea otro punto de fricción entre Washington y Moscú, en medio de dudas acerca de si el presidente, Donald Trump, es demasiado reacio a confrontar al Kremlin.Ucrania acusa a Rusia de enviar los tanques y Estados Unidos dice que Moscú arma, instruye y combate junto a los separatistas.El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que la decisión de Estados Unidos sólo hará el conflicto más mortífero e insinuó que Rusia podría verse obligada a responder.Agregó que Estados Unidos ya no puede presentarse como mediador. "No es un mediador. Es un cómplice para alimentar la guerra", aseguró Ryabkov en una declaración.Trump llevaba un tiempo considerando el plan, después de que el Departamento de Estado y el Pentágono lo aprobaran este año.El expresidente Barack Obama también consideró enviar armas letales a Ucrania, pero dejó el cargo sin hacerlo.El Departamento de Estado, responsable de supervisar las ventas militares al extranjero, no confirmó el envío de armas antitanques u otro armamento letal.Pero en un comunicado el viernes, la portavoz del Departamento Heather Nauert señaló que Estados Unidos ha decidido proporcionar "capacidades defensivas mejoradas" para ayudar a Ucrania a desarrollar su ejército a largo plazo, defender su soberanía y "disuadir de nuevas agresiones"."La asistencia de Estados Unidos es de naturaleza totalmente defensiva y, como siempre hemos dicho, Ucrania es un país soberano y tiene derecho a defenderse", indicó la vocera.

