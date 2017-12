Más países moverían sus embajadas a Jerusalén: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que “varios países” están considerando trasladar sus embajadas a Jerusalén, siguiendo la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a la ciudad como la capital de Israel, reporta CNN.En una entrevista exclusiva con CNN, un día después de que la Asamblea General de la ONU condenara la medida de Trump, Netanyahu sostuvo que la determinación de Estados Unidos de mover su embajada a Jerusalén podría abrir el camino para que otros sigan este ejemplo.“Ahora estamos hablando con varios países que están considerando seriamente decir exactamente lo mismo que Estados Unidos y mover sus embajadas a Jerusalén”, le dijo Netanyahu a CNN.'Verdad histórica'Frente a la decisión de Trump sobre Jerusalén, Netanyahu agregó: “Creo que lo que hace finalmente es reconocer una verdad histórica”.“Jerusalén ha sido la capital de Israel durante 3 mil años, desde el tiempo del rey David. Ha sido la capital de Israel durante 70 años, y ya es hora de que Estados Unidos lo diga. Me alegra que dijeran: 'Esta es la capital y lo reconocemos' y creo que eso lo seguirán otros países”, explicó el primer ministro.La decisión de Donald Trump de declarar a Jerusalén como la capital de Israel fue ampliamente criticada por la comunidad internacional.De hecho, en respuesta, los líderes de la Organización para la Cooperación Islámica, compuesta por 57 miembros, reconocieron a Jerusalén Este como la capital ocupada de un estado palestino.El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió este viernes con el mandatario francés Emmanuel Macron, en París.Los líderes palestinos también condenaron la posición de Estados Unidos, declarando que no recibirían al vicepresidente de ese país, Mike Pence, durante su visita a Israel y a los territorios palestinos.En su mensaje de Navidad, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó la decisión de Estados Unidos como ilegal y como una violación a sus derechos. “No aceptaremos a Estados Unidos como mediador en el proceso de paz ni vamos a aceptar ningún plan del lado estadounidense”, aseguró.NegociacionesPresionado sobre si estaría listo para negociar el futuro de Jerusalén con los palestinos, Netanyahu respondió que estaba “dispuesto a presentar” su posición.“Nuestra posición es que Jerusalén sigue siendo una ciudad unida, segura y protegida, garantizamos la libertad de culto para todas las religiones y, por cierto, en el Medio Oriente, somos casi los únicos que garantizan esta libertad de culto para los judíos, cristianos y musulmanes por igual."Esa es mi visión de Jerusalén. Los palestinos pueden tener una visión diferente. Deben venir y negociar. Ellos dicen que no negociarán, se alejarán de la mesa de negociaciones ... de nuevo"."Quieres paz, ve a negociar la paz".

