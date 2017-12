La Habana- El presidente cubano Raúl Castro confirmó el jueves que en abril dejará su cargo, luego de que la Asamblea Nacional, el Parlamento, prorrogara antes el ejercicio de ese órgano legislativo que estaba previsto cesara en febrero."Deseo ratificar lo ya expresado en los Congresos del Partido Comunista de Cuba sobre limitar a dos términos de cinco años el ejercicio de los principales cargos de la nación", expresó Castro ante los diputados reunidos en sesión plenaria según reportaron medios de prensa oficiales."En consecuencia cuando la (nueva) Asamblea Nacional se constituya, habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del Estado y el Gobierno y Cuba tendrá un nuevo presidente", agregó Castro.Unas horas antes el parlamento cubano había anunciado su decisión de extender el mandato de ese mismo órgano legislativo por dos meses hasta el 19 de abril del 2018, pero no quedaba claro si Castro seguiría.Según la Constitución Castro es el presidente del Consejo de Estado y hasta ahora se había informado que su gobierno debía cesar en febrero, precisamente cuando concluyera esta legislatura, dando lugar a la elección de un nuevo mandatario.La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) acordó el jueves prolongar su periodo debido a las afectaciones provocadas en septiembre por el huracán Irma, que "impidió cumplir el cronograma electoral y obligó a posponer las fases posteriores del proceso", según los medios de prensa estatales.La Constitución establece que la Asamblea o Legislatura se instala por cinco años y de ellas emana el Consejo de Estado, su presidente y vicepresidente.La primera etapa del proceso comicial --las elecciones de consejos municipales-- se realizó en las semanas pasadas, faltaría desarrollar las correspondientes a los delegados de la ANPP.El tiempo que dura la Legislatura, sin embargo, puede extenderse en caso de guerra o circunstancias excepcionales como se señaló ahora.En este caso, el argumento fue el paso del ciclón Irma, el más fuerte formado hasta ahora en el Atlántico y que tuvo un fuerte impacto económico en la isla. Las autoridades calcularon las pérdidas en 13.000 millones de pesos, aunque no precisaron la proporción del costo de las dos monedas que se usan en la isla: el CUC (equivalente al dólar) y el peso cubano propiamente dicho (24 por dólar).Irma dejó 10 muertos en Cuba y destrozos en la infraestructura vial, eléctrica y turística y en viviendas y la agricultura.La televisión cubana también dio cuenta del "dictamen" de la ANPP por el cual desde el 15 de diciembre el propio Consejo de Estado había solicitado extender el mandato de la actual legislatura, pues debido a los daños de Irma se hacía imposible que la actual concluyera su mandato el 23 de febrero como estaba previsto para dar lugar a la sucesión.La camarera Alicia González de 49 se mostró de acuerdo con la medida. "Están posponiendo la Asamblea por los reajustes (electorales) y pienso que Raúl debe quedarse un tiempo más y luego habrá cambios", dijo a la AP."Para mí no va a cambiar nada", comentó por su parte María García, ama de casa de 50 años. "Vamos a seguir viviendo igual, no le veo una perspectiva mejor. Todo va a seguir siendo igual".Raúl Castro, quien sucedió a su hermano Fidel en 2006, fue electo posteriormente y anunció en reiteradas ocasiones sus intenciones de no aceptar otra reelección, dando lugar a un proceso en el cual por primera vez en décadas el gobernante de la isla no llevaría el apellido Castro.Expertos y observadores consideran que el hombre que sucedería a Raúl Castro es el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.Durante la sesión plenaria del Parlamento las autoridades informaron además que la economía de Cuba creció un 1,6% en 2017, una cifra modesta pero positiva en comparación con el año anterior, cuando decreció 0,9%, el primer comportamiento negativo en dos décadas.Entre los sectores más dinámicos se encuentran el turismo y las comunicaciones.

