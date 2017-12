París— Un escándalo de leche para bebés contaminada -que afecta a unos 30 países, entre ellos Perú y Colombia- va en aumento después de que la productora francesa de lácteos Lactalis retirara millones de nuevos productos en todo el mundo por temor a una contaminación con salmonela.Lactalis ya había retirado millones de productos de leche para bebés este mes. La compañía amplió hoy la retirada "como medida de precaución" a todos los artículos salidos desde febrero de su fábrica en Craon, en el oeste de Francia.En un comunicado, la empresa se disculpó con sus clientes y dijo que el brote había comenzado tras unas obras de renovación este año en la planta de Craon.Las autoridades francesas han informado de 31 bebés enfermos con salmonela en Francia en meses recientes a consecuencia de ingerir productos de Lactalis.Dieciséis de los pequeños fueron hospitalizados pero luego fueron dados de alta y ya se recuperaron, dijo la agencia de salud pública en un comunicado.La infección por salmonela puede presentar síntomas como dolores abdominales, diarrea y fiebre. La mayoría de la gente se recupera sin tratamiento.Michel Nalet, portavoz de Lactalis, dijo a The Associated Press que la retirada afectaba a 30 países pero que no los tenía identificados. Sin embargo, una lista suministrada por el gobierno hace pocos días mencionaba a Perú y Colombia, así como a Gran Bretaña, Grecia, China, Pakistán, Bangladesh, Marruecos y Sudán. No se ha determinado aún si hay niños en países en el extranjero que se han enfermado por esa causa.Los productos afectados se venden bajo las marcas Picot, Milumel y Pepti.La empresa tiene instalaciones en 47 países, incluso en Estados Unidos.En la Pharmacie de L'Ourcq en el norte de París, los empleados sacaban latas de los productos lácteos a medida que se anunciaba por todo el país la retirada de los productos."Para estar seguros hay que sacarlas todas. Aún si mañana nos enteramos que podemos dejar varias latas en los estantes creo que por precaución hoy retiramos todo", dijo la farmaceuta Deborah Cohen. "Si tenemos que tener estantes vacíos por un tiempo pues así será".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.