Damian Green, primer secretario de Estado y “mano derecha” de Theresa May, ha presentado su dimisión tras una investigación interna relacionada con el escándalo de acosos sexuales en Westminster, según reportó el periódico español El Mundo.La investigación le absuelve parcialmente de acoso a la militante conservadora Kate Malby en 2015, pero le inculpa de haber prestado testimonio “incorrecto y engañoso” sobre un episodio anterior, ocurrido en 2008, y en el que se incautó abundante material pornográfico en el ordenador de su despacho en el Parlamento.Con la dimisión de Green se llevaba especulando desde hace semanas, tras la marcha del entonces ministro de Defensa Michael Fallon, hasta ahora la mayor víctima política del escándalo de los acosos y abusos sexuales en Westminster.Todo parecía indicar que el temporal había amainado, pero la dimisión repentina de Green reabre la crisis de Gobierno e introduce un nuevo factor de incertidumbre en el futuro de las negociaciones del Brexit.Green, 61 años, diputado desde 1997, se había incorporado al gabinete de May tras el batacazo electoral del pasado mes de junio en el que los conservadores perdieron la mayoría absoluta. Green había actuado a todos los efectos como un viceprimer ministro, y había inclinado la balanza del gabinete hacia un Brexit “blando”.La propia May ha expresado su “profundo pesar” por la marcha de su principal aliado dentro del gabinete, que deja un tremendo hueco en el momento crítico del tránsito hacia la segunda fase de la negociación.Green era el tercer miembro del gabinete de May nombrado en la “lista negra” de 36 diputados “tories” sospechosos de acoso o abusos sexuales. La investigación interna considera que el primer secretario de Estado rompió el “código ministerial” en el caso de la confiscación de material porno en su ordenador. En el caso de los supuestos abusos denunciados por Kate Malby considera que hay “indicios” de conducta inapropiada, aunque destaca que existen testimonios “contradictorios”.

