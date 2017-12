Pide la ONU cancelar declaración de Trump sobre Jerusalén

Naciones Unidas— Estados Unidos vetó hoy una resolución respaldada por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que habría requerido que el presidente Donald Trump rescindiese su declaración de Jerusalén como capital de Israel, una votación que resaltó la profundidad de la oposición global a la decisión estadounidense.Era sabido que Estados Unidos vetaría la resolución preparada por Egipto, pero sus partidarios árabes querían la votación para demostrar que países en todo el mundo, incluyendo muchos aliados de Washington, como Gran Bretaña, Francia y Japón, se oponen a la decisión de Trump.La embajadora estadounidense Nikki Haley dijo que la resolución era "un insulto" que no será olvidado y agregó que la ONU forzó a Estados Unidos a emitir un veto simplemente por su derecho a decidir dónde tiene su embajada.La resolución vetada no mencionó explícitamente a Estados Unidos sino que "lamenta profundamente decisiones recientes en torno al estatus de Jerusalén".Enfatiza que "el tema de Jerusalén forma parte de una solución definitiva y que debe ser resuelto mediante negociaciones en base a las resoluciones de la ONU relevantes".Añade que "cualquier decisión o acción que pretenda alterar el carácter, el estatus o la composición demográfica de la ciudad santa de Jerusalén no tiene validez alguna, es totalmente nula y debe ser revocada"."Pedimos a todos los estados que se abstengan de ubicar sus misiones diplomáticas en la ciudad santa de Jerusalén", agrega el documento.La resolución pide a todos los países acatar las 10 resoluciones que se han aprobado en torno a Jerusalén desde 1967, incluyendo la condición de que el tema sea resuelto en negociaciones directas entre los israelíes y los palestinos.Pide además revertir "las tendencias negativas en el terreno que están entorpeciendo la posibilidad de llegar a una solución de dos estados", y pide intensificar gestiones internacionales y regionales para alcanzar la paz en el Oriente Medio.Trump rompió con decenios de neutralidad estadounidense sobre Jerusalén el 6 de diciembre cuando declaró que Estados Unidos reconoce la ciudad dividida como la capital de Israel y va a trasladar su embajada a esa ciudad.El estatus de Jerusalén ha sido central en el conflicto entre Israel y los palestinos y el anuncio de Trump es visto como indicio de Washington poniéndose de parte de Israel.Los palestinos reclaman el este de Jerusalén como capital de un futuro estado independiente y el anuncio de Trump desató protestas en todo el mundo.

