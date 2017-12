Aumenta cifra de migrantes alrededor del mundo

Naciones Unidas– Alrededor de 258 millones de personas han dejado su país natal para vivir en otro lugar, lo que representa un incremento del 49% respecto a cifras del año 2000, de acuerdo a un reporte sobre migración internacional difundido el lunes por Naciones Unidas.El estudio bienal dado a conocer en el Día Internacional del Migrante señala que el porcentaje de personas que son migrantes internacionales se incrementó levemente de 2.8% en 2000 a 3.4% este año.Sin embargo, el reporte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas señala que el porcentaje de migrantes que viven en países de altos ingresos aumentó de 9.6% en 2000 a 14% en 2017.“Los datos confiables y la evidencia son cruciales para combatir las percepciones erróneas sobre migración y para dar forma a las políticas migratorias”, dijo el subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales, Liu Zhenmin.En septiembre de 2016, los 193 Estados miembros de la ONU, incluyendo a Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, acogieron la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Establece que ningún país puede administrar la migración internacional por su cuenta.Las naciones acordaron la implementación de políticas migratorias bien administradas y se comprometieron a compartir una carga más equitativa en la aceptación de refugiados. También acordaron la protección de los derechos humanos de los migrantes y combatir la xenofobia y la intolerancia hacia ellos.Además, concretaron el lanzamiento de un proceso que lleve a la adopción de un pacto mundial en 2018.Liu dijo que los nuevos estimados “proporcionarán a los Estados miembros un importante punto de partida en las negociaciones de un pacto mundial”.Un país no participará. A principios de diciembre, Estados Unidos dijo que ponía fin a su participación en las negociaciones del acuerdo.La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que la declaración “simplemente no es compatible con la soberanía estadounidense”. Un comunicado de la misión de Estados Unidos señalaba que varias cláusulas “no encajan con la política migratoria y de refugiados de Estados Unidos” del gobierno del presidente Donald Trump.El reporte de la ONU decía que en 2017, las naciones de altos ingresos albergaron al 64% de los migrantes internacionales, lo que equivale a casi 165 millones de personas.Este año, dos terceras partes de los migrantes se concentran en apenas 20 países, de acuerdo al estudio. La mayor cifra –49.8 millones, o 19% del total– viven en Estados Unidos.Arabia Saudí, Alemania y Rusia le siguen con alrededor de 12 millones, mientras que Reino Unido se ubica en la quinta posición con cerca de nueve millones de migrantes, reveló el reporte.El estudio también destacó que la migración ha contribuido al crecimiento demográfico en Norteamérica y Oceanía, y que la población en Europa habría descendido entre 2000 y 2015 de no ser por los migrantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.