Pakistán— Este domingo en el surponiente de Pakistán dos kamikases atacaron una iglesia repleta de feligreses, el hecho dejó un saldo de por lo menos ocho muertos y 30 heridos, varios de ellos graves, informaron funcionarios.El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del atentado registrado en Quetta, la capital de la tensa provincia Baluchistán, publicó The New York Times.La agencia informativa del grupo, Amaq subió a internet un comunicado diciendo que los atacantes tomaron por asalto una iglesia en Quetta, sin dar más pormenores.El atentado despertó inquietud en torno a la seguridad de las minorías religiosas, especialmente los cristianos, en un país con pésimos antecedentes en lo relativo al trato y la protección de las minorías religiosas, señalan analistas.Los cristianos conforman por lo menos el dos por ciento de la población nacional de aproximadamente 198 millones de habitantes. La mayoría se encuentran marginados.El ataque previo a la celebración de la Navidad se llevó a cabo durante las primeras horas de la mañana en la iglesia metodista Bethel Memorial.Aproximadamente 400 personas habían acudido a la ceremonia dominical cuando un atacante detonó su chaleco cargado de explosivos cerca de la entrada a la principal sala de recinto.Un segundo atacante no logró detonar su prenda suicida, siendo baleado por fuerzas de seguridad durante un intenso enfrentamiento, dijeron funcionarios.Sarfraz Bugti, el ministro de la provincia, señaló que el número de muertos hubiera sido más alto si el atacante hubiera logrado llegar hasta el salón principal del templo, el cual se encuentra en una de las calles con mayor tráfico en la ciudad y cerca de varios edificios públicos importantes.Recientemente varios ataques terroristas han tenido lugar en Quetta, una provincia rica en recursos naturales situada en la frontera con Afganistán e Irán. En la región se ha destacamentado gran número de fuerzas militares y paramilitares, además de la policía, con el propósito de mantener la seguridad.

