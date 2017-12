Ataque a iglesia deja 9 muertos

Quetta, Pakistán— Nueve personas murieron y más de 50 resultaron heridas ayer en un ataque suicida a una iglesia en la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, dijeron las autoridades paquistaníes, en el primer ataque contra una iglesia reivindicado por la filial local del estado Islámico.Cientos de fieles asistían al servicio religioso en la iglesia antes de la Navidad, dijo Sarfaraz Bugti, ministro de Interior de la provincia de Baluchistán. Los agresores se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y uno de ellos fue muerto a la entrada del templo mientras que el otro logró ingresar, agregó.El jefe de la policía de la región, Moazzam Ansari, elogió la labor de los efectivos que protegían la iglesia, apuntado que el agresor que entró estaba herido y no pudo llegar al edificio principal. “De lo contrario la pérdida de vidas podría haber sido mucho mayor”, dijo a reporteros.Las autoridades buscan a dos presuntos cómplices que huyeron, explicó el jefe de la policía de Quetta, Abdur Razzaq Cheema.El grupo que se hace llamar “Estado Islámico” se atribuyó el ataque en su agencia noticiosa Amaq, diciendo que dos miembros del grupo habían irrumpido en la iglesia, sin dar más detalles.Es la primera vez que el Estado Islámico ha reivindicado un ataque contra una iglesia en Pakistán, donde otros extremistas musulmanes lo han hecho previamente.El peor de esos ataques fue en septiembre del 2013, cuando dos ataques suicidas simultáneos mataron a 85 personas en una iglesia en Peshawar.Wasim Baig, portavoz del principal hospital en Quetta, confirmó el saldo del ataque, actualizando cifras anteriores ofrecidas por las autoridades. Dijo que entre los muertos había tres mujeres y que otras cuatro mujeres y dos niños estaban entre los heridos. Baig añadió que 57 personas fueron heridas, siete en condición crítica.La televisora local mostró a ambulancias y patrullas de seguridad acudiendo al lugar del ataque mientras mujeres y niños estaban siendo dirigidos a la puerta principal de la iglesia.Una joven vestida de blanco sollozaba al recordar el ataque para la televisora Geo, diciendo que mucha gente que estaba junto a ella resultó herida.Aqil Anjum, que recibió un disparo en el brazo derecho, dijo a The Associated Press que escuchó una explosión en el medio de la misa, seguida de una intensa balacera. “Fue un caos. Las balas alcanzaban a la gente dentro de la sala cerrada”.Docenas de cristianos se congregaron en el exterior de un hospital cercano para protestar por la falta de seguridad.El presidente de Pakistán y otros altos cargos condenaron el ataque.

