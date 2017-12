En un apartamento de Barcelona, Rosario Cáceres debatía con su nieto las posibilidades que tenía Cataluña de independizarse de España.La mujer de 95 años vivió la Guerra Civil española, y luego la dictadura del general Francisco Franco.Después de toda la turbulencia que ha visto en España, a Cáceres no le preocupa mucho el actual enfrentamiento entre Madrid y Barcelona por la independencia, como publicó CNN.“Es como la Guerra Civil, pero sin bombas”, dijo riendo.La semana próxima el pueblo catalán acudirá a las urnas para elegir un nuevo gobierno regional, pero los electores emitirán sus sufragios como si se tratara de un referéndum oficial sobre la independencia.El apoyo para los dos bandos está dividido justo a la mitad. Sin embargo, un cambio importante es que el grupo a favor de la independencia se encuentra escindido y está enviando mensajes encontrados en torno a qué hacer ahora, luego de no llegar a ninguna parte su declaración unilateral de independencia hecha en octubre.El gobierno central convocó a la votación del 21 de diciembre con la esperanza de tratar con un gobierno más moderado, tras el referéndum ilegal sobre la independencia que desató la peor crisis política ocurrida en décadas en España. Pero probablemente Madrid se decepcione al darse cuenta de lo poco que han cambiado las cosas.Hoy en día los catalanes se burlan calificando a Madrid como un padre estricto que dice siempre “no”. Madrid ha manifestado estar dispuesto al diálogo con Barcelona, pero sólo si el tema de la independencia no está en la mesa de negociaciones.Faltando menos de una semana y con los sondeos sin dar muestras de cambio, alguien tendrá que tener algo extraordinario bajo la manga a fin de inclinar el equilibrio. De otra manera tanto el pueblo de Cataluña como el resto de España podrían encontrarse donde empezó todo esto, y con las heridas sin

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.