Los pioneros de Internet defienden la neutralidad de la red

Una carta con 21 firmas bajo un solo nombre, "los pioneros a favor de la neutralidad", es como se han unido los que dieron forma al sistema de comunicación que cambió el mundo y ahora sienten que llega a su fin, reveló hoy El País.Nombres como Vinton Cerf, considerado el padre de Internet; Steve Wozniak, cofundador de Apple; Tim Berners-Lee, inventor de la WWW; así como Mitchell Baker, presidenta de la Fundación Mozilla, y Whitfield Diffie, inventor de la criptografía, se han unido para defender lo que consideran una gran pérdida de libertad para la sociedad.“No entienden cómo funciona Internet”, inicia la misiva, “somos los pioneros y tecnólogos que creamos y hacemos funcionar Internet, algunos de los innovadores que, como tantos otros, dependemos de Internet en nuestro día a día”.El colectivo explica el porqué de su alerta pública: “La neutralidad de la red es clave para prevenir que los proveedores de acceso bloqueen el contenido, las webs o aplicaciones, que puedan hacer más lentos o más rápidos los servicios o que los clasifiquen por categorías para cobrar por ir por los carriles más rápidos. Esta ley elimina la supervisión de prácticas discriminatorias”.Apuntan a un aspecto especialmente polémico, la supervisión de la FCC (la Comisión Federal de Telecomunicaciones): “Sin la necesaria protección al consumidor, se impide la libre competencia y la innovación”.El pasado 17 de julio, cuando comenzó a fraguarse la nueva ley, este grupo consiguió que 200 perfiles relevantes del sector firmasen un análisis de 43 páginas desglosando las inexactitudes de la propuesta aprobada este jueves.Los 21 consideran que la clase política no ha entendido cómo es el funcionamiento de la red: “Abolir la neutralidad de la red es una amenaza para el Internet que con tanto esfuerzo hemos creado”.Llama la atención que, una vez consumado el derribo, los gigantes de Internet no se hayan manifestado. No hay comunicados ni declaraciones por parte de los líderes de Facebook o Google. Tampoco de Netflix que, teóricamente, podría ser una de las firmas más dañadas por este cambio legal. El pasado mes de mayo, durante la conferencia de Recode, Reed Hastings, dejó claro que esta lucha no era hoy su prioridad, pero que hace 10 años sí lo era. Hoy su posición es sólida, Netflix es una marca de relevancia mundial, entonces no. Corrían el riesgo de ser vetados por proveedores de servicios, o penalizados con un acceso más lento, como puede suceder en lo sucesivo. No será extraño que, de ahora en adelante, las compañías de cable, ofrezcan diferentes precios por acceso a Netflix, conexión para vigilar el sistema de seguridad del hogar, conexión para competir online con la consola de videojuegos o navegación en Internet, como diferentes servicios que hasta ahora se pagan como uno solo y ła única limitación era el ancho de banda escogido, no qué se hacía con ellos.Desde Miami, Laura González-Estéfani, fundadora y CEO de The Venture City, fondo de capital riesgo e incubadora, lamenta la medida. “Día triste para el futuro de la sociedad americana. Haber desmantelado la neutralidad de la red no provoca más que un acceso a distintas velocidades, los que tienen más bolsillo disfrutarán de mejor acceso que los que no lo tengan. Y, en cuanto a clientes y usuarios, nuestra experiencia no será democrática ya que estaremos más expuestos a aquellos servicios que, no por ser mejores para nosotros, serán más accesibles”, explica.