Moscú— Las acusaciones de colusión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia han dañado el sistema político estadounidense y mostraron una falta de respeto hacia los votantes del republicano, dijo Vladimir Putin el jueves, durante su conferencia de prensa anual.El presidente de Rusia rechazó una vez más las acusaciones de intromisión en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado y agregó que las acusaciones contra Trump fueron difundidas por sus rivales políticos para intentar socavar su legitimidad."Todo eso es puro invento de gente que se opone al presidente Trump a fin de menospreciar su legitimidad", dijo Putin. "Eso me asombra. Se trata de gente que le está haciendo daño a su propia situación nacional, incapacitando al presidente y mostrando una falta de respeto hacia los que votaron por él".Insistió en que el embajador ruso Serguei Kislyak, cuyos contactos con la campaña de Trump están siendo investigados por el FBI y por el Congreso de Washington, estaba simplemente desempeñando sus funciones diplomáticas como cualquier embajador.Putin aseveró también que los medios de comunicación rusos RT TV y Sputnik tienen una minúscula presencia en el mercado mediático estadounidense y que por lo tanto la exigencia de Washington de que sean registrados como agente de un gobierno foráneo constituye un ataque a la libertad de prensa. Rusia ha reciprocado, exigiendo que la estadounidense Voice of America y la Radio Free Europe/Radio Liberty sean registradas en Rusia como agentes foráneos.El dirigente reconoció los logros de Trump en casi un año en la Casa Blanca, señalando que el crecimiento de los mercados reflejó la confianza de los inversionistas en su política económica. Dijo además que espera que la relación entre Washington y Moscú se recupere, resaltando que deben colaborar para afrontar los retos globales.Enfatizó que Rusia en particular está dispuesta a una cooperación "constructiva" para resolver el conflicto con Norcorea.Putin le pidió a Estados Unidos no usar la fuerza contra Norcorea, advirtiendo que las consecuencias serían "catastróficas". Manifestó que Rusia se opone a las ambiciones nucleares norcoreanas, pero añadió que Estados Unidos "provocó" a los norcoreanos y les llevó a desarrollar su programa nuclear y misilístico cuando abandonó un pacto forjado en el 2005 bajo el cual Norcorea se había comprometido a suspender esas actividades.Durante la conferencia, Putin se comprometió a modernizar la economía si sale reelegido en las elecciones del próximo 18 de marzo. La economía rusa ha superado la recesión y está en el camino de lograr un crecimiento fiable, agregó.Putin quiere ver una Rusia "centrada en el futuro", haciendo que su economía sea más flexible e incrementando su eficiencia.Se espera que Putin, cuyo índice de aprobación supera el 80%, logre una cómoda victoria en los comicios de marzo.Entre sus prioridades si logra renovar su mandato estarán en desarrollo de la sanidad y la educación, agregó.Putin dijo además que le gustaría ver más competencia política, lo que ayudaría a equilibrar el sistema político de la nación.El presidente acudirá a la votación como candidato autoproclamado, manteniendo las distancias con el partido de controla el Kremlin, Rusia Unida.Por otra parte, Putin achacó el veto del Comité Olímpico Internacional a la presencia del equipo ruso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, a maquinaciones políticas y sugirió que el FBI manipuló las pruebas del principal informante sobre una trama de dopaje en la cita olímpica de 2014 en Sochi.

