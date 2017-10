Incendios en Europa dejan 39 muertos

Lisboa— Los incendios forestales que comenzaron el fin de semana en Portugal han dejado al menos 35 muertos, entre ellos una bebé de un mes de edad, informaron las autoridades ayer, por lo que el 2017 es el año más mortal para los incendios forestales en el país.Cruzando la frontera, en la región de Galicia, en el noroeste de España, cuatro personas murieron y miles más tuvieron que evacuar sus hogares, mientras los fuertes vientos del huracán Ophelia azuzaban los incendios a lo largo de la costa de la península ibérica en el Atlántico.Las llamas regresaron a Portugal cuatro meses después de que uno dejó 64 muertos en una sola noche.La cifra de muertos de este año por incendios forestales es de 99 personas, mucho más que el récord anual anterior de 25 registrado en 1996.Una bebé de un mes de edad murió en los incendios, informó la Agencia de Protección Civil el lunes. El cuerpo de la menor fue encontrado en el poblado de Tábua, a unos 200 kilómetros (120 millas) al norte de Lisboa.Se reportó que los cuerpos de los padres fueron hallados cerca de ahí. Los funcionarios no dieron más detalles por el momento.Patricia Gaspar, portavoz de Protección Civil, dijo que la cifra de muertos podría aumentar.“Seguimos buscando en áreas que quedaron calcinadas para ver si todavía hay alguna víctima”, señaló Gaspar a The Associated Press.La funcionaria agregó que en Portugal hay al menos 56 heridos –6 de ellos de gravedad– y que nueve personas siguen desaparecidas.Más de 5 mil 300 bomberos con más de mil 600 vehículos combatían el lunes las llamas en los bosques repletos de pinos y eucaliptos.Portugal experimenta extensos incendios forestales cada año. La mayoría de ellos son provocados, de acuerdo con los funcionarios, y se propagan rápidamente debido al mal manejo forestal que deja escombros que alimentan las llamas.Los servicios de emergencia registraron la cantidad récord de 523 incendios forestales el domingo. Es el número más grande de incendios para un solo día en lo que va del año y el mayor registrado en más de una década. “No ves eso en ningún otro país del mundo”, señaló Gaspar.En España, el presidente de gobierno Mariano Rajoy dijo durante una visita a Galicia que las autoridades estaban seguras de que los incendios fueron provocados.Funcionarios de ambos países dijeron que esperan que la lluvia y el clima fresco ayude a extinguir los incendios.

