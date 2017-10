'El mundo ya no se ríe de la ciberpotencia norcoreana'

Cuando el año pasado 'hackers' norcoreanos intentaron robar mil millones de dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos, sólo los detuvo un error de ortografía. Estaban saqueando digitalmente una cuenta del Banco Central de Bangladesh, cuando los banqueros sospecharon por una solicitud de retiro donde “foundation” estaba escrito “fandation”, publicó The New York Times.Su currículum incluye claroscuros, pero no hay duda de que el ejército norcoreano de más de 6 mil 'hackers' es persistente y está mejorando, según funcionarios estadounidenses y británicos que han relacionado los ataques con Norcorea.En medio de toda la atención que el arsenal nuclear de Pyongyang ha generado, los norcoreanos están diseñando discretamente también un programa cibernético con el que se está robando cientos de millones de dólares y que ha probado ser capaz de desatar un caos mundial.A diferencia de sus pruebas con armas militares, que han sido sancionadas a nivel internacional, los ciberataques de Norcorea casi no han conducido a reacciones o castigos, a pesar de que el régimen ya está recurriendo a su capacidad de 'hackeo' a efecto de atacar a sus adversarios de occidente.Y así como los analistas occidentales alguna vez se burlaron sobre las posibilidades del programa nuclear de Norcorea, los expertos también minimizaron su potencial cibernético ⎯sólo para reconocer hoy en día que el 'hackeo' constituye un arma casi perfecta para un Payongyang aislado y con poco qué perder.La rudimentaria infraestructura del país es mucho menos vulnerable a ciberrepresalias, mientras que los 'hackers' norcoreanos operan fuera de su nación. Las sanciones no representan una respuesta útil, puesto que ya se han impuesto muchísimas. Y los asesores de Kim están apostando a que nadie responderá militarmente a un ataque cibernético por temor a que se intensifiquen las tenciones entre Nor y Surcorea.“Para ellos el ciberespacio es un instrumento hecho a la medida”, consideró Chris Inglis, exsubdirector de Seguridad Nacional. “El costo de incursionar es barato, se trata de algo básicamente asimétrico y se usa con cierto grado de anonimato y naturaleza furtiva. Puede ponerse en peligro a grandes sectores de la infraestructura de las naciones-estados y de la infraestructura de la iniciativa privada. Constituye una fuente de ingresos”.El presente mes, en la Cumbre Cibernética de Cambridge Inglis añadió: “se podría argumentar que poseen uno de los ciberprogamas más exitosos del planeta, no debido a su sofisticación técnica, sino porque ha logrado todos objetivos a un costo muy bajo”.La semana pasada un legislador surcoreano reveló que el Norte había infiltrado exitosamente las redes militares del Sur con el propósito de hurtar planes militares, entre ellos la “decapitación” de los líderes norcoreanos al desatarse una guerra coreana.Pero Norcorea no sólo tiene móviles políticos: en 2014 logró su ciberataque más famoso, contra Sony Pictures Entertainmente, en un intento por bloquear el estreno de una película donde se satirizaba a Kim.