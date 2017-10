Oposición venezolana busca ganar terreno

Caracas— El gobierno y la oposición de Venezuela volverán a medir fuerzas hoy en elecciones de gobernadores, en un país golpeado por cuatro meses de violentas protestas y hundido en una severa crisis económica y política, sin visos de solución.Unos 18 millones de venezolanos están llamados a escoger, para un periodo de cuatro años, a las máximas autoridades de los 23 estados del país, entre denuncias de irregularidades y la frustración de muchos que exigieron en las calles comicios generales, con la expectativa de sacar al presidente Nicolás Maduro.Pero el gobierno no salió ileso de las marchas y de la cuestionada elección de una Asamblea Nacional Constituyente –totalmente oficialista– que, no obstante, aumentó su poder, señalaron los directores de Datanálisis y Delphos, Luis Vicente León y Félix Seijas.Más aislado internacionalmente –incluso con sanciones de Estados Unidos– y acusado de “antidemocrático” –opinaron– se vio presionado a convocar estas elecciones regionales, que debieron efectuarse en 2016.Buscando legitimidad en Venezuela y en el exterior, Maduro presenta estos comicios como la validación de su Constituyente, desconocida tanto por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como por varios países de América y Europa."Todo el que salga a votar está respaldando la Constituyente”, aseguró el mandatario. Más aún, advirtió que los gobernadores electos deben subordinarse a ese órgano. Sin embargo, la MUD descartó juramentar a sus gobernadores. “¿En qué ley dice que alguien tiene que ir a presentarse ante una Constituyente fraudulenta?”, dijo Gerardo Blyde, jefe de campaña de la oposición. Aunque la oposición arrasó en las parlamentarias de 2015 su poder fue anulado por la justicia –acusada de oficialista–, por lo que algo similar puede ocurrir esta vez a los gobernadores ante la Constituyente.Los opositores, muchos molestos con los dirigentes de la MUD por participar en estos comicios tras las protestas, se debaten entre votar para no dejar el camino libre al gobierno o abstenerse para no legitimarlo.El oficialismo tiene 20 gobernaciones. Con una impopularidad del 80% de Maduro, las encuestas de Datanális y Delphos dan a la oposición de 11 a 18 estados, según sea la abstención, que tradicionalmente se ha ubicado entre 30% y 40%.La oposición, a su vez, también diseñó un plan para trasladar a los votantes que fueron reubicados por el Poder Electoral en centros electorales remotos en respuesta a la supuesta estrategia oficialista para torpedear el voto opositor.Ayer se realizaron varios simulacros para trasladar a los electores al lugar en el que deberán sufragar hoy después de que 274 centros de votación fueran reubicados en todo el país.Además, la MUD anunció que habrá una sala que servirá para recopilar denuncias sobre delitos electorales y transmitirlas “en tiempo real” a la comunidad internacional."Tenemos un equipo consolidado, una sala internacional dedicada específicamente a estar recopilando las denuncias (...) y transmitirlas en tiempo real a los diferentes grupos (de países)”, dijo en rueda de prensa el portavoz de la MUD, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento."¿Cuáles son los diferentes grupos? El Grupo de Lima, que es el de países aliados nuestros (12 países americanos), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos”, señaló.

