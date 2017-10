Encuentran a ‘Alá’ en prendas funerarias vikingas

Enkoping— El descubrimiento de caligrafía árabe en la cual se lee “Alá” y “Alí” en prendas funerarias vikingas localizadas en embarcaciones-tumbas en Suecia ha despertado dudas en torno a la influencia del islam en Escandinavia.La tumba donde se hallaron las prendas era una de mujer vestida de seda y en los años 70 se desenterró en un campo de Gamla Uppsala, al norte de Estocolmo, pero hasta hace pocos años se catalogó su contenido, informó este viernes Annika Larsson, arqueóloga textil de la Universidad Uppsala.Entre los objetos desenterrados: un collar con una figura; dos monedas de Bagdad; y los huesos de un gallo y un perro grande.La doctora Larsson descubrió las letras árabes en febrero, cuando preparaba varios artículos para una exhibición sobre le cultura vikinga en Enkoping, Suecia. Había estado intentando recrear los diseños textiles de las exposiciones comparando los diseños del vestido funerario con una cinta de seda encontrada alrededor de la cabeza de un esqueleto en un tumba vikinga de Birka, Suecia cuando descubrió la caligrafía cúfica árabe.Al principio, dijo, no entendía el sentido de los diminutos diseños geométricos de ambas telas.“Entonces recordé haberlos visto en diseños moros similares en unos listones españoles de seda”, explicó. “Comprendí que tenía que ser algún tipo de letra árabe, no nórdica”.Al examinar más detalladamente la cinta desde todos los ángulos, agregó, se dio cuenta de que estaba viendo caligrafía cúfica. Las palabras Alá y Alí aparecieron en la seda localizada en la embarcación-tumba 36 y en numerosas otras y, lo más interesante, la palabra Alá podía verse reflejada en un espejo. En los mosaicos de mausoleos de Asia central pueden apreciarse los mismos diseños.La doctora Larsson ha notado desde hace largo tiempo la prevalencia de la seda asiática en las tumbas vikingas escandinavas. Pero el análisis de estos materiales, las técnicas de tejido y el diseño indican una combinación de orígenes persas y del centro asiático.La evidencia, continuó, apoyó la teoría de que los asentamientos vikingos en el Valle Malar de Suecia constituían un puesto occidental de avanzada de la Ruta de la Seda qua se extendía a través de Rusia hasta los centros productores de seda situados al oriente del Mar Caspio.El hecho de que los vikingos tenían tratos comerciales con el mundo árabe es bien conocido.Pero la doctora Larsson dijo que la seda y otros objetos encontrados en las tumbas vikingas sugerían no sólo comercio o saqueos sino un intercambio cultural más profundo e ideas compartidas.

