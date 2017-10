Provoca discurso de Trump guerra de palabras con Irán

La negativa del presidente estadounidense Donald Trump a certificar el acuerdo nuclear con Irán ha provocado una nueva guerra de palabras entre Teherán y Washington.El discurso de Trump el viernes alimentó la desconfianza creciente hacia Estados Unidos y el sentimiento nacionalista de los iraníes. Sirvió además para unificar a los iraníes de todo el espectro político, incluso a los que intentan debilitar desde adentro el régimen clerical.El discurso probablemente fortalecerá al sector intransigente, el que insiste que Estados Unidos sigue siendo el "gran satán" denunciado por la revolución de 1979 que creó la República Islámica."Bajo el acuerdo, se suponía que recibiésemos concesiones, no que teníamos que hacer más concesiones", dijo el periódico ultraconservador Kayhan.Funcionarios y medios de prensa iraníes condenaron el sábado las declaraciones de Trump, quien acusó a Irán de violar el espíritu del acuerdo del 2015 y exigió que el Congreso endurezca la ley que gobierna la participación estadounidense en el acuerdo. Trump dijo que no se apresta a sacar a Estados Unidos del acuerdo, pero advirtió que lo haría si no es mejorado.En un discurso televisado poco después de que Trump hizo su anuncio, el presidente iraní Hassan Ruhani dijo que su país permanecerá en el acuerdo, pero criticó las palabras de Trump, a las que calificó de "maldiciones".Ruhani dijo además que Irán continuará produciendo y ensayando misiles balísticos, algo permitido bajo el acuerdo, aunque Washington dice que viola el espíritu."Siempre hemos sido determinados y hoy somos más determinados", dijo Rouhani. "De ahora en adelante redoblaremos nuestros esfuerzos".El presidente iraní ofreció además una lista de momentos que mostraron que los iraníes no pueden confiar en Estados Unidos, desde el golpe de estado respaldado por la CIA en 1953 que cimentó al sha Mohammed Reza Pahlevi en el poder.Al igual que muchos otros en Irán, Ruhani se centró en el hecho de que Trump usó el término Golfo Arábigo para referirse al Golfo Pérsico.El nombre es un asunto emocional para los iraníes, especialmente en momentos en que los aliados estadounidenses en el Golfo y las fuerzas armadas estadounidenses lo están llamando ahora "Golfo Arábigo". Ruhani incluso dijo que Trump tenía que "estudiar geografía"."Todo el mundo sabía que la amistad de Trump estaba a la venta. Ahora sabemos que su geografía también lo está", dijo en Twitter el canciller Mohammad Javad Zarif.Sondeos recientes muestran que una mayoría creciente de los iraníes dudan que Estados Unidos vaya a respetar sus obligaciones en el acuerdo nuclear.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.