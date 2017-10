Amenaza GM con trasladar producción a México: sindicato canadiense

Detroit- General Motors amenazó con trasladar a México la producción de la camioneta Chevrolet Equinox mientras continúa la huelga en una planta de Ontario que fabrica el mismo vehículo, afirmó el jueves el líder del sindicato canadiense de trabajadores de la industria automotriz.El presidente del sindicato Unifor, Jerry Dias, afirmó que GM ha declarado la guerra a Canadá con la presunta amenaza. Un funcionario de GM familiarizado con las negociaciones dice que prosigue el diálogo, pero que están en un punto muerto sobre el tema de la seguridad laboral.Alrededor de 2 mil 500 obreros de la planta de Ingersoll, al oeste de Toronto, se declararon en huelga el 17 de septiembre. El sindicato quiere que GM designe a la planta como la principal productora de la camioneta Equinox.A continuación, algunos detalles sobre la huelga:- Según Dias, GM le dijo al sindicato el miércoles que aumentará la producción de la exitosa Equinox en dos plantas mexicanas. Asegura que la producción en la fábrica de Ingersoll, Ontario, se reducirá si la sección 88 de Unifor continúa su huelga, que ya lleva 25 días.- El directivo de GM dijo que la empresa se está preparando para producir más camionetas en dos de sus fábricas en México, pero que no ha tomado una decisión final. Precisó que la empresa ha invertido 800 millones de dólares en la planta de Ingersoll para que se fabrique allí una nueva versión de la camioneta. Dijo que eso es una garantía de que la empresa se toma en serio sus planes de mantener trabajos allí. El directivo pidió permanecer bajo condición de anonimato debido a que GM normalmente no habla públicamente sobre negociaciones en curso.- De acuerdo con el directivo de GM, la empresa no quiere designar a una planta como el principal fabricante de un vehículo porque necesita flexibilidad en caso de que cambien las condiciones del mercado.- Además, Dias señaló que GM se está beneficiando de los bajos salarios en México, y culpó al TLCAN por la disputa. "Los trabajadores mexicanos están siendo explotados, y como resultado nosotros estamos perdiendo cientos de miles de trabajos manufactureros en Canadá y Estados Unidos", puntualizó.- Dias tiene razones para temer que la producción de la camioneta se traslade. Esto debido a que GM mudó la producción del auto deportivo Chevrolet Camaro de Oshawa, Ontario, a Lansing, Michigan, hace dos años. El sindicato United Auto Workers de Estados Unidos regularmente es visto como más cooperativo con las compañías de lo que es Unifor.- General Motors se ha visto rebasada por la demanda de la Equinox, la cual es actualmente la más vendida en el mercado estadounidense. Las ventas subieron un 22% en septiembre y GM apenas tiene la cantidad necesaria de camionetas para cubrir 41 días de ventas, de acuerdo con Wards Automotive. Los fabricantes de automóviles prefieren tener 60 días de ventas cubiertos para satisfacer la demanda y ofrecer a los consumidores una variedad de vehículos para apreciar.- Las dos fábricas mexicanas le quitan fuerza a Unifor, que por el momento intenta resolver los problemas al mismo tiempo que se llevan a cabo las renegociaciones del TLCAN, dijo Kristen Dziczek, directora del Grupo de Industria, Trabajo y Economía del Centro de Investigación Automotor, un centro de investigación con sede en Ann Arbor, Michigan. "Los problemas del TLCAN no son problemas que puedan resolverse en negociaciones colectivas del sindicato local", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.