Ganador del Balón de Oro lidera primera ronda presidencial en Liberia

La exestrella del futbol internacional George Weah encabeza la primera ronda de la votación presidencial en Liberia, país africano ubicado en las costas del Atlántico.El director de la Comisión Nacional Electoral de aquel país dio a conocer este jueves que Weah va al frente en 11 de los 15 condados de Liberia.Los dos candidatos con una mayor cantidad de votos en la primera ronda –en la que hay 20 candidatos registrados– avanzarán a una segunda fase donde competirán por la presidencia en Noviembre, en caso de que nadie gane con una mayoría absoluta.Weah jugó en varios equipos europeos a finales de los ochentas y durante la década de los noventas. Recibió la distinción del Balón de Oro de 1995, el primero para un futbolista no-europeo y hasta ahora el único logrado por un africano. Fue seleccionado por su país sin llegar a un Mundial.Uno de los partidos políticos más prominentes de Liberia solicitó hoy que se detuviera el conteo de votos de las elecciones presidenciales del país, señalando irregularidades en la votación y fraude, ya que el exestrella del fútbol George Weah tomó una ventaja temprana basada en resultados provisionales parciales.Simpatizantes inconformes del Partido de la Libertad que se reunieron en la sede del partido sostienen que las urnas en la nación de África Occidental abrieron tarde y que hubo fraude electoral en al menos una casilla de la capital Monrovia.“Estas personas estuvieron bajo la lluvia y bajo el sol. Estas personas se sacrificaron”, dijo a The Associated Press el vicepresidente del Partido de la Libertad, Abe Darius Dillon. Su candidato, Charles Brumskine, es un abogado corporativo que se ubicó en tercer lugar en las elecciones de 2005 y en cuarto puesto en 2011. (Con información de Reuters y Associated Press)

