Hackers rusos habrían usado Pokémon Go para intervenir elección

La aplicación móvil del juego Pokémon Go al parecer fue utilizada por una campaña vinculada a los rusos para intervenir en la política de Estados Unidos.CNN reportó que la campaña rusa llamada “No nos disparen”, probablemente fue orquestada por la Agencia de Investigación de Internet, IRA por sus siglas en inglés, que es una “granja de troleo” relacionada con Moscú, utilizando a Pokémon Go --- entre otros medios incluyendo Facebook y Twitter --- para hacerse pasar como parte del movimiento Las Vidas de los Afroamericanos Importan.Actores que tienen nexos con Moscú parecen ser la fuente de la campaña que tenía el objetivo de incrementar las tensiones raciales al mostrar los incidentes sobre la brutalidad policíaca.La campaña utilizó su página Tumbir para urgirles a los usuarios a jugar Pokémon Go como parte de una competencia.Alentó a los usuarios a encontrar a Pokémon en lugares en donde la brutalidad policíaca había ocurrido y luego renombraban su Pokémon en honor a las víctimas.“Es claro, según las imágenes que nos compartió CNN de que nuestro juego fue apropiado y mal usado para promover a terceras personas sin nuestro permiso”, comentó Niantic, diseñadores de Pokémon Go, a través de un comunicado proporcionado por CNN.“Es importante hacer notar que Pokémon Go, como plataforma, no puede ser usada para compartir información entre los usuarios de la aplicación, así que, nuestra plataforma no pudo haber sido usada. Esta “competencia” requería que las personas tomaran fotografías con su teléfono y las compartieran en las redes sociales, no dentro de nuestro juego. Niantic considerará nuestra respuesta mientras nos enteramos de más cosas de este asunto”, dijo la empresa.La página de Facebook fue removida del sitio, de acuerdo a CNN, después que se supo que estaba vinculada a IRA.La cuenta de Instagram y Twitter de la campaña también fue suspendida, aunque el canal de YouTube y el sitio en la web siguen activos.La noticia surgió después que un reporte de este miércoles dice que el Comité de Inteligencia de la Cámara planea dar a conocer los anuncios de Facebook comprados por grupos rusos durante la elección presidencial del 2016.Recientemente, Facebook reveló que Moscú adquirió publicidad en línea que estuvo específicamente enfocada a los Estados indecisos tales como Michigan y Wisconsin, así como también en particular a grupos demográficos para influenciar la carrera presidencial.Pinterest fue otra plataforma de las redes sociales que reveló haber sido utilizada para distribuir publicaciones políticas vinculadas a Rusia durante la elección, según reconoció esta semana.