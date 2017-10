No hay mediación ante ilegalidad: Rajoy

Madrid— Al hablar sobre la crisis catalana ante el Congreso español, el presidente Rajoy dijo que no hay negociación posible sobre la soberanía nacional.Ante el Congreso, el mandatario respondió a la solicitud de diálogo que extendió ayer el líder catalán, Carles Puigdemont, tras asumir el mandato de independencia de Cataluña y luego suspenderlo."Soy un firme partidario del diálogo, pero debo advertir que no es posible aceptar la imposición unilateral de puntos de vista que no puede aceptar una de las partes", afirmó."No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad", aseguró.Rajoy también aplaudió el papel de la Policía en el referendo, criticada por la represión de cientos de personas el pasado 1 de octubre.El mandatario pidió horas antes que Puigdemont aclarara si había proclamado o no la independencia de Cataluña ayer durante una sesión en el Parlamento de la región.Medios españoles señalan que con ello se ha abierto la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el cuál el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma acepte el cumplimiento de legales."Ese referéndum ilegal para volar nuestra Constitución, la unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña ha fracasado estrepitosamente y ningún resultado de ese referéndum puede servir para legitimar la independencia de Cataluña, ni mucho menos", afirmó el mandatario."Fue el último episodio para imponer una independencia que pocos quieren y a nadie conviene", aseguró el presidente español.Por su parte, el dirigente opositor Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, recordó erl acuerdo sobre la renegociación entre los dos partidos más grandes sobre las leyes de autonomía.El político señaló el un acuerdo con Rajoy para iniciar, dentro de seis meses, conversaciones sobre una reforma constitucional que permita cambios a la estructura actual que rige la autonomía de las 17 regiones del país, entra las cuales se encuentra Cataluña.En tanto, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se mostró dispuesto a entablar un diálogo sin condición previa con el Gobierno del Estado sobre la independencia de Cataluña, según señaló en declaraciones a la CNN."Estamos en un punto donde lo más importante es que no hay condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas", dijo."No podemos ignorar que estas hipotéticas discusiones tienen que partir de un reconocimiento de la realidad: la relación de Cataluña con España no funciona y hay una mayoría de catalanes que quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Y lo queremos hacer de acuerdo con el Estado español".

