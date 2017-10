Israel vio ciberespionaje ruso a EU en tiempo real

Ciudad de México– Espías israelíes observaron en tiempo real cómo los servicios rusos pirateaban computadoras en todo el mundo, buscaban nombres clave de programas de servicios de inteligencia estadunidenses.Lo anterior lo reveló este miércoles el diario The New York Times y añadió que los servicios israelíes pudieron ver cómo, hace más de dos años, los rusos se introdujeron en los sistemas informáticos gracias al popular sistema antivirus de Kaspersky Lab.El antivirus es utilizado por cerca de 400 millones de personas en todo el mundo, incluidas las agencias federales estadunidenses, afirmó rotativo citando a responsables.Los funcionarios israelíes, que habían hackeado la propia red de Kaspersky, alertaron a Estados Unidos de la amplia intrusión rusa, de la cual no se había informado en otros medios, lo que llevó a una decisión el mes pasado de retirar el software de las computadoras del gobierno.Utilizando este antivirus como un “Caballo de Troya”, los servicios rusos pudieron obtener documentos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), la cual ya fue víctima del robo de varios documentos por parte de Edward Snowden en 2013.La semana pasada The Wall Street Journal reveló que piratas cibernéticos rusos robaron documentos clasificados que un trabajador de la NSA había puesto en su computadora personal.La NSA y la Casa Blanca se negaron a comentar el artículo de NYT; también la Embajada de Israel declinó hacer comentarios y la de Rusia tampoco respondió.La sociedad Kaspersky Lab señaló entonces que no había ninguna prueba de una eventual colusión con los servicios de inteligencia rusos.“Para todos nuestros expertos, abusar de la confianza de nuestros usuarios para facilitar el espionaje de un gobierno sería contrario a nuestra ética", explicó el fundador del programa, Eugene Kaspersky, en su blog.Durante años, se ha especulado que el popular software antivirus de Kaspersky podría proporcionar una puerta trasera para la inteligencia rusa.Más del 60 por ciento, o 374 millones de dólares, de las ventas anuales totales que ascienden a 633 millones de la compañía provienen de clientes en Estados Unidos y Europa Occidental.Entre ellos se encuentran casi dos docenas de agencias gubernamentales estadunidenses, incluyendo el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.Conforme a NYT, la NSA prohíbe a sus analistas usar el antivirus de Kaspersky en la agencia, en gran parte porque han explotado el software para sus propias operaciones de hackeo en el extranjero y sabe que la misma técnica es utilizada por sus adversarios.“Antivirus es la última puerta trasera", señaló al diario estadunidense Blake Darché, ex operador de la NSA y cofundador de Area 1 Security.“Proporciona un acceso coherente, fiable y remoto que puede utilizarse para cualquier propósito, desde el lanzamiento de un ataque destructivo hasta espionaje en miles o incluso millones de usuarios".

