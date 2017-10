Suspende Cataluña independencia por diálogo

Madrid— El presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo que asumiría el mandato de independencia de Cataluña, pero pidió suspender sus efectos para llamar a un diálogo con el Gobierno español.Esto, señaló, para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo catalán."Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", dijo."Con la misma solemnidad proponemos que el Parlament suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada", agregó.Puigdemont valoró el esfuerzo de los catalanes que fueron a votar el 1 de octubre, a pesar, dijo, de la represión de la Policía Nacional y la Guardia Civil.El discurso llega tras un referendo considerado ilegal por el Gobierno de España efectuado el 1 de octubre, en el cual hubo denuncias de represión de la Policía a más de 700 personas.Puigdemont insistió en que el Gobierno catalán buscó desde el inicio la aprobación de España para llevar a cabo el referendo.El presidente aseguró que más de 2 millones de personas votaron en el referendo, y que 700 mil personas más pudieron haberlo hecho."Millones de ciudadanos han llegado a la conclusión racional de que la única forma de mantener el autogobierno es que Cataluña se constituya en un Estado. Las últimas elecciones al Parlament son prueba de ello", afirmó.Antes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había pedido a Puigdemont que no declarese la independencia de esa Comunidad Autonómica de España y que privilegié el diálogo."Le pido que respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haga el diálogo imposible", dijo en el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea a pocas horas del esperado discurso.Decenas de personas estaban reunidas en la plaza de Gerona para ver en vivo la declaración de Puigdemont.En los últimos días en Cataluña se han realizado manifestaciones masivas en contra y a favor de la independencia."Estoy emocionada", dijo María Redón, una oficinista de 51 años cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el centro de Barcelona. "He estado esperando esto toda mi vida. Hemos luchado mucho para ver una Cataluña independiente".Para otros, la consumación de la independencia será imposible, además de que tendría graves consecuencias para España."Esta gente sabe que es solo un sueño. Algo muy complicado. Algo que podría tener muchas consecuencias negativas para todos nosotros", señaló Carlos Gabriel, un camarero de 36 años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.